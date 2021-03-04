股市大漲！全民瘋股票，這股投資熱不只是在台灣，全球皆然，但是真相如同表象一般美好嗎？恐怕剛好相反。這些年來，貧富不均的問題 是因為各國政府過度依賴印鈔票來刺激經濟，情況一直在惡化，去年疫情來襲更加深了產業的不均衡，分配不均成為全球的大難題。

全民為什麼瘋投資？因為實質收入大多沒有增加，錢可能更難賺，所以希望在金融市場上彌補回來，但是全球的超級寬鬆不是常態，因為科技進步推動的基礎建設需求也會因為景氣循環有起有落，不可能一直期待未來5年、10年、20年都是大多頭。

希望能夠靠投資賺到錢並不是心理不健康，但是有穩定實質的收入才是根本，政府應該勇敢的去面對真實的難題，那就是「分配不均」。因為經濟的利益過度集中在少數高科技產業，該如何讓科技推動經濟成長的果實嘉惠於全民？

「分配不均」是全球的大問題，雖然不能全怪蔡政府，但是同樣的股市大漲也是因為全球的資金浪潮推動，還有台灣高科技產業長期的耕耘，蔡政府不應該廉價的去收割股市大漲的果實，卻巧妙地迴避「分配不均」的事實。

全球股市瘋漲最主要是受到資金超級寬鬆和科技推動需求的影響。前者是全球大環境，後者是台灣科技產業長期的累積，這都跟現在的蔡政府沒有太直接的關係，蔡政府不應該急忙「爭功」，卻不面對最該解決的問題。

貧富不均、分配問題不是蔡政府上台才有的，但是也看不出蔡政府有解決的企圖心，反而不時地在宣傳股市高漲的政績，這只是用表象在遮掩真正的問題，政府應該召集產、官、學界和民間，共同討論、解決這個難題。

要解決「分配不均」是不容易的，需要集眾人智慧才能完成。請蔡政府誠實面對才是開啟正向循環的第一步。

（作者為金融分析者）