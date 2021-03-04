在上世紀五、六Ο年代出生的大陸人，因為長在紅旗下，年輕時大都有過羊群遇惡狼，必須各散四方的知青經歷，個個幾乎練就石敢當搬家，什麼台都能拆的本領，我唯一能想到的閩南話是：烏仔魚搢水毋認輸。不管現在是混到了土豪還是凡爾賽（秀優越感），他們無庸置疑的共同心聲是：孝順父母的最後一代，被子女拋棄的第一代。

當年有過上山下鄉歷練的女知青，全中國大概沒有任何一代的女人會如此突出，因為真的吃過苦，對孩子的付出，活生生就是萱草的代表，萱草就是金針花，又叫忘憂草，是華人世界公認的母親花，我每次看老徐發來的美食照片，以及對之垂涎三尺，跟她如同一個模子印出來的孫子，總不忘讚一個：頭好壯壯！腦子裡偶爾流光快閃，想起在秦淮河畔，伴著這朵難以忘憂的金針花，聽她細說如何當個「孝子賢孫」。

■帝都女子自帶美

老徐是我在南京旅遊時，同居多日的室友，剛見面就跟我說：有機會到上海，別忘了來找我，跟我一起住我們員工宿舍。

這樣的直截了當聽不出半點客套，加上第一時間就報給我一家可以吃到飽的素食餐館，說是吃撐了可以到對面的「金陵第一園」幫助消化，我的南京印象就這麼開始無限風光。

南京老太跟其他城市的大媽不一樣，沒有廣場舞也看不到旗袍會，最明顯的不同是幫人報路的口氣不輸協警。我的行程很簡單，每天不是爬鍾山等著看紫光（帝王之氣），就是忙著朝拜至今尚存的「南朝四百八十寺」。家人就在南京的老徐，她的生活節奏很固定，不是跟朋友打麻將就是陪孫子吃飯，偶爾不在的一二天，是回上海搞定合夥人談不來的生意，她跟人合開了一家專門培訓飯店服務員的公司。

以老一輩的眼光來看，老徐絕對夠得上標準媳婦，身材雖然略近五大三粗，猜她年輕時可掛保證的，肯定是人丁興旺，重要的是不管下田還是廚房，談判桌還是廳堂，在我眼裡，她真的擁有百分百的旺夫相。

李世民的建國神器是龍駒、陌刀、明光鎧，老徐的外在條件是高䠷、倩臉、體力好，是真符合蘇東坡說的：「萱草雖微花，孤秀能自拔。」鄉下女子想成家，之所以輸給官二代的建國大業，全因手上沒有多餘的金元寶。

■連鍾馗也怕的妹婿

古代女人最悲慘的境遇，莫過於進門就被婆婆罵，上床又遭丈夫打，現代經濟獨立的女性，最怕的大概就是眼珠子換了龍眼核，嫁了個無隔暝卵的烏鴉，當日無糧那也還罷，萬一是個一懶毀所有，還專門搐人衫裾尾，欠債不還錢又貪淫無止境，這樣的婚姻誰都會勸：苦海無邊，回頭是岸。老徐跟我無數次的夜談，說的全是她那個堪稱「魔鬼收割者」的前夫。

老徐的口氣完全不帶情緒，半點波瀾不驚：他不在乎傳宗接代說離就離，我帶著三歲跟一歲的兒子，沒他照樣活！

台灣人常說離婚的原因，是男女雙方都有責任，要說老徐的責任，那就是事先沒做好情報工作，碰上的是早就打定主意，存心要掛車輦的飯桶，只能歸於上輩子或許真的欠人太多，這輩子才要幫老是聽不懂「博徼（賭博）若牢（上癮），神主牌囥（放）椅條。」的人拚命還債。

大氣的女人想離婚，多半的情況是：年冬好收分予鳥食，把給贍養費當成是做功德，獨自再創一片天的老徐，是個十足有良心的「債務人」，竟然還一度答應復婚，面對一個辦手續當天還去嫖的，只要是正常的女人，誰都會想到有山頭就有鷓鴣——我再醜都有人要。

老徐跟她的前夫，完全印證了什麼是有合必有離，男方的再婚對象，是能幫他清償所有債務，白手起家的老徐自然樂得大方祝他幸福美滿，誰知過沒多久，「債權人」又跑來糾纏，說是枕邊人得了癌症，問老徐可否考慮再續今生未了情？

人家秋菊打官司是為了尊嚴問題，這一頓好問終於讓老徐開了竅，從此只把男人當牌友，不能怪老徐婚前沒調查清楚，看看男方是不是老子納妾兒姘居的那種一窩子不正經，對於剛改革開放不久的農村婦女，她是只想恪盡己責連生兩個，要弄清楚當時的香港人到底在想什麼，對她無疑有相當大的難度。（朱言紫/台中市）