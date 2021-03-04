農委會於2日發出新聞稿宣布，國人在政府號召下，4天的認購數，已超過去年賣到中國大陸的4萬公噸。這真是大好的消息，顯見大陸對鳳梨的禁止進口，完全沒有效應，阻擋不了全台灣人民強烈的「愛台灣、救農民」的熱忱與決心。

可是民進黨黨部羅列了許多贊助、支援的企業，總數量不過是60萬公斤，4萬公噸是4000萬公斤，換句話說，就這短短4天，全台灣人民已消費了3940萬公斤的鳳梨，如果連同襁褓中的幼兒、老邁不宜食鳳梨的老人、糖尿病患者……，排除不計的話，平均每個人都吃約2公斤以上的鳳梨，這有可能嗎？

目前鳳梨還未真正上市，台灣是「每年」才銷售4萬多公噸到大陸，我們居然在4天之內就能打平，這正如黃創夏所說的，「有什麼好怕的」？台灣消費力如此驚人，愛台心又如此強烈，兵來將擋、水來土掩，索性以後鳳梨都留在台灣，不必再賣給大陸，讓他們從此再也嚐不到台灣「自由鳳梨」的美妙可口滋味就好了。

然則，一堆綠色政治人物，上自總統，下到名嘴、1450，如此氣急敗壞、大跳其腳，豈不是庸人自擾，蹭鳳梨蹭到過頭了嗎？