紐約時報不久前曾由專欄作家紀思道撰文寫道，美國與中國的戰爭不會發生，如果發生軍事衝突也只會在東沙或金門這種小島上，其機率已升至十幾年來最高，將成為美國自古巴飛彈危機以來最危險的核子大國對抗事件。而美國前國防部長蓋茲在一場媒體研討會上表示，他研判北京可能會以「蠶食戰略」對台奪取「接近大陸、由台灣實際控制的島嶼」，因此兩岸目前局勢非常令人擔心。

紀思道與蓋茲的說法相近，如今3月還在乍暖還寒時節，1日台灣海巡署已經在東沙島進行實彈射擊演訓，3月23日還要在南沙太平島實施實彈演習；而共軍也宣稱從3月1日到31日在廣東雷州半島以西的南海海域，進行一個月的軍事演習。

不管兩岸同時進行的演習是偶然，還是必然，實際卻符合李清照詞中所說「乍暖還寒時候，最難將息」，到底兩岸接下來是「春暖花開」，還是「凄凄慘慘戚戚」，以大陸在兩會期間不惜祭出軍演搶鋒頭，兩岸的未來沒有樂觀的理由，當然也不必完全像美國人一樣的悲觀。

東沙、太平島軍演所為何事？

海巡署公告在東沙實彈演訓是3月1日開始為期9天，強調是例行的季度演訓，台灣軍方未參與，但是東沙島除了由台灣所管轄，也設治在高雄市旗津區，並沒有其他國家聲索主權，何況東沙島附近也沒有海盜出現，所以海巡署選擇這個時候進行實彈演練，到底所為何事？難道不是針對共機近來不斷出現在西南空域的擾台行為？

但如果真的是針對共機的擾台行為，那麼依照大陸專家宋忠平分析所稱，海巡署在東沙島配備的武器很多都屬於輕武器，這些武器在島嶼防禦作戰中難以發揮太大作用。共軍若進行奪島作戰，必然是海、空、兩棲部隊的立體作戰，只靠威力有限的輕武器及近程迫擊炮顯然難以防禦。尤其是近日共軍南部戰區海軍航空兵曾經進行轟炸機團齊聚演訓，展開對海突擊訓練，東部戰區海軍航空兵也在東海海域組織大機群對海突擊，預警機、殲轟機同時加入，檢驗空中協同作戰能力。

共軍採取這種大機群的突襲奪島演訓，絕非是東沙與南沙太平島的守衛所能防備，因此，共軍的目標顯然不會只是為了奪取台灣一、兩個孤島，就作為嚇阻台獨的手段，軍事做為軍事目的使用，其實很不合成本效益，過去美國都是把軍事當作政治工具使用，這可防止爆發大規模戰爭的風險。

和統未失望 武統不會提上日程表

兩岸是否要走到「武統」的盡頭？美國專家與政要雖然比台灣人更加憂慮台海局勢，不管預言幾年內中國會侵台，或者是使用攻佔島嶼的戰略，這都只是假設性的問題，以中國人向來把戰爭視為非主動性的發動者，也就是毛澤東「積極防禦」的戰爭哲學來看，歸根結柢還是蔣介石那一句名言：「和平未到根本絕望時期，絕不放棄和平，犧牲未到最後關頭，絕不輕言犧牲」。

如今，兩岸是否已經到了「武統」階段？中國國際問題研究院美國研究所副研究員崔磊最近在澳洲專門研究亞太政治經濟及安全議題的學術刊物《東亞論壇》發表〈中國不可能以武力攻占台灣〉一文，反駁了中國可能在近年武力犯台的說法。

崔磊在文章中指出，自2018年以來，兩岸關係瀕臨危機邊緣，中國內部不斷傳出解放軍可能奪取台灣外島的謠言，暗示中國隨時可能以武力統一台灣。但以實際情況來看，除了在1996年台灣總統大選時採取行動之外，軍力不斷增強的中國選擇以言詞威嚇來展現統一的決心。

至於，中共不太可能在短期內藉由武力實現統一；崔磊認為主要原因之一，當然是武力統一的風險過高。文章還指出，民調顯示，一旦戰爭發生，有8成台灣民眾願意保衛台灣，加上近十年來台灣逐漸提高自我防禦能力，意謂台灣也為對抗中國武力進犯做好準備，攻打台灣的成本也因而提高。

另一個更為關鍵的理由，2022年中共將舉行二十大，一心確保總書記任期延續的習近平，需要一個穩定的國內政治環境，這時若採取「以戰促統」的邊緣政策（Brinkmanship），引來美國軍事介入，無異徒增風險。

「中國國際問題研究院」是中國外交部的智庫，研究人員發表中國不會武統的文章，要完全說成是個人意見，恐怕絕非事實。那麼中國外交智庫人員與中國解放軍的作為不同調，這又是為何？

這可能也是中國政治哲學和美國不一樣之處。美國向來是外交部門的國務院聲音特別大，主戰的意志也比較強，畢竟，美國作為一個世界警察，如果不能在外交上有所作為，那麼美國可能就有打不完的仗，所以外交先行，軍事後至，這可以增強美國外交人員進行折衝的力道。

但是中國出於毛澤東「槍桿子出政權」的理念，導致軍方的聲音通常會比較強硬，反倒是外交部門在周恩來「永不稱霸、不強出頭」的外交傳統思想之下，雖然近來「戰狼外交」也表現得聲勢不弱，但是真的要打仗，還是得聽中共黨中央的指令，不能過頭。

所以，在中國沒有放棄和統的手段下，再多的軍事演習動作，都只是真的在進行軍事演練，絕非在幾年內就可能對台動武，除非台灣走向法理台獨。這也許也是共軍的動作越多，嚇著的是美國人，而不是台灣，只要看兩岸軍事危機當前，但台灣的經濟卻可以躍成世界第一，就可知美國人怕，台灣人不怕的原因。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）