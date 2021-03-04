白宮今天公布「臨時國家安全戰略指南」，這也是拜登總統任內第一份國安戰略報告，台灣聚焦美國對台灣的支持及美中戰略競爭部分，其實在拜登的理念中，人民才是國家安全的核心，「經濟安全就是國家安全」。相形之下，中共只是暫時禁止鳳梨進口就導致台灣舉國驚動，必須要組成「國家隊」因應，國安「三個鐵三角」真的懂國安嗎？

拜登在戰略指南中也強調要推動「安全、有效、全面」的注射新冠肺炎疫苗、因應氣候變遷挑戰、推動乾淨能源等，這些議題表面上與軍事、外交、政治無關，但實際上都是重大國安議題。

根據《彭博社》全球新冠肺炎疫苗追蹤最新統計，到3月4日全球108個國家已施打了2億7100萬劑疫苗，而台灣望穿秋水，一直到3日才盼到戔戔11.7萬劑疫苗，並且還不能立即施打。另一方面，藻礁公投運動如火如荼，則反映在環保、能源領域，政府與民意出現落差，甚至對立局面。

民進黨政府口口聲聲美、台理念相同，但如以美國的國安理念，台灣的國安極為脆弱，價值新台幣15億元的鳳梨出口快變成國安問題，新冠肺炎疫苗等議題顯示了政府無法提供人民足夠的安全保護，除了外部的中共威脅、壓力外，台灣的國安顯然存在更嚴重的內部問題。