228已經74周年，這一天照例是民進黨的「主場」，人人皆高音；相形之下，來到「客場」的國民黨，就只能眾弦俱寂，少挨罵就是贏。當然，228本是國民黨必須無條件承受的歷史包袱，倒也怨不得人，不過前總統馬英九應邀參加台北市政府舉辦的紀念追思活動，卻被若干人士指責為「沒有資格紀念228」，甚至「消費228」，連帶波及主辦方台北市長柯文哲，讓人好奇：到底誰消費了誰？

228事件發生於1947年2月的台灣，再過3年半，1950年7月馬英九才出生於香港，那麼他要不要為本事件負責呢？從國家層次來看，曾擔任中華民國總統的馬英九是有代替政府對失去生命、自由、財產的受難者和家屬道歉的必要。就如同也擔任過總統的李登輝於1995年2月28日台北市228紀念碑落成儀式上所說的「承擔政府所犯的過錯，並道深摯的歉意」，理所當然也。

另從個人層次觀之，馬英九從政後擔任過行政院研考會主委、法務部長、政務委員、台北市長、以及總統，陸續參與、推動228事件的調查、平反、賠償及紀念工作，並以國民黨主席及總統的身分，多次道歉。一路走來，許多受難者及家屬，從原先不滿、排斥，到願意接納、認同。這不須筆者多言，僅舉一例：當年參與南投「烏牛欄戰役」與國軍交火的二七部隊幹部黃金島，與同是受難者的廖新發、蕭錦文，以及228紀念館創館董事長廖繼斌、台北市228協會創會理事長李文卿、228公義和平救世會理事長沈澄淵等遺族家屬於2005年10月首度踏入國民黨中央黨部，與強調「以對話取代對立」的黨主席馬英九會談，也代表家屬與國民黨和解。黃金島後來還與馬英九結為忘年之交，親自出席了2008年5月20的首任總統就職典禮。

本省籍受難者張七郎之孫張安滿說：「人不能一輩子活在仇恨中，台灣要前進，內部就不能再對立、仇恨下去」。外省籍228受難者徐征之女徐光也說：「雖然無法抹煞失去父親的椎心之痛，但即使有痛恨，都已成過去，希望台灣化仇恨為愛，成為愛與和平的社會」。如此胸襟與視野實令人動容，這才是讓台灣向上提升的動力。

但令人遺憾的是，在多數受難者家屬努力化解仇恨，為社會和諧奮鬥之時，卻總是有人局限於政治利益、束縛於意識形態，只想在傷口上撒鹽。少數人士不接受台灣社會除了仇怨外，尚有更多的反省、懺悔及包容；甚至不容許因反省、懺悔及包容而化解仇怨。而這樣的心態，也是228歷史傷痛至今難以撫平的原因之一。或許有人會批評馬英九是在「演戲」，但講這句話的人可別忘了，他卸任總統已五年之久，現無公職在身，未來亦無出任公職的可能性，是要演給誰看呢？

「來說是非者，便是是非人」，誰有資格紀念228？又是誰在消費228？台灣人雖有不同的過去，但有共同的未來，沒人可剝奪這塊土地上的人紀念228的權利。而且馬英九沒有消費228，倒是有人消費了馬英九。

(作者為自由作家)