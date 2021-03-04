台灣在新冠疫情升溫之際，將「新冠肺炎」稱為「中國病毒」、「武漢肺炎」等名稱，如今變種病毒激增，「新冠肺炎」已是危害全人類生命安全的重大公衛事件。起初這「中國病毒」等反中抗疫論調，大陸認為這加劇「黑陸民粹主義」的孵化。所謂「黑陸」就是形以「仇中」等汙衊性字眼，營造反中的社會氛圍，實則讓兩岸社會基層產生相互抵制的狀態。這種氛圍之下，兩岸只要發生零星事件，觸及雙方各自的利益底線時，就會引出一連串的政治效應。近日台灣鳳梨禁止出口大陸，而執政黨以「推、拖、拉」論述免其責；「推」給國民黨、「拖」延問題、「拉」抬反中意識，這已經是執政黨碰到兩岸爭端的標準作業程序。

大陸暫緩台灣鳳輸入並非政治議題；根據農委會資料顯示，去年1月至12月新鮮鳳梨出口至大陸的比率高達91.1%，相較第二位的日本5.5%，與香港的2.3%，台灣鳳梨主要銷售地是大陸。鳳梨不能出口至大陸，日本、美國是無法補齊台灣鳳梨出口量。農委會為避免台灣農民利益受損，將給予10億元補貼金額，意圖穩定鳳梨物價、加強國內行銷等作為。這短期之內會因新聞效應與政府宣導使民眾購買欲上升，外加上台灣反中情緒高昂導致「一窩蜂」購買行為，但也有可能使果菜市場價格失衡，造成削價競爭，反而打破國內市場平衡。

兩岸農產品檢疫合作；蔡英文曾強調「若北京有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的條件下，台灣願意共同促成有意義的談話。」但台灣鳳梨被禁，兩岸之間並未產生對話機制，過去所簽訂的《兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》協商機制形同虛設。假若兩岸互有善意狀態下，是可以盡早建立檢疫突發事件處理機制，加速兩岸合作進行檢疫查證，也不至於鳳梨是被通知禁止而未進行事實驗證。

中國「黑陸說」衍伸出民粹當道的「台灣中心主義」。大陸輿論認為台灣有一群以民主之意行民粹事實者，藉疫情發酵訴諸「台灣優先」為由，並出征台灣內部只要與大陸存有良好關係、或者是言行稍微偏袒大陸者，就會訴諸輿論要他者宣示對「台灣忠誠度」的黑陸分子。隨著兩岸隔閡加大，其所產生誤會與誤解越來越大，無論是否有無大陸所言的黑陸分子，台灣民眾都必須以理性來看待兩岸情勢。

大陸常言兩岸人民要心靈契合，台灣也必須釋出善意來理性溝通。兩岸不應只剩下意識形態之爭，特別是在關乎民生、經濟、社會等各層面之交流，必須要務實以對。同時，為避免爭端持續擴大，政府應盡早建立解決與協商機制，這才是福國利民之策。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）