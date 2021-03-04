原本期望兩岸關係春暖花開，但蔡總統就鳳梨事件在民進黨中常會上高喊「台灣不會被打倒」，再次凸顯民進黨不願「去政治化」處理兩岸經貿議題的態度，機會之窗可能就此關上。國台辦發言人第二次回應鳳梨議題時，強硬批駁民進黨政府「刻意歪曲」、「攻擊抹黑大陸」。

蔡政府處理鳳梨事件相當混亂，暫且不談討好民粹的大內宣，蔡政府各層級及部會對該議題的定調就多次出現自相矛盾的狀況。以陸委會主委邱太三最新表態為例，他希望雙方回歸兩岸既有協議機制來處理，在這個情境下，蔡政府最該努力的就是促成兩岸重啟技術性溝通、共同尋求解決之道，而非刻意放話，升高到「抗中」層級。

但很遺憾，蔡總統以民進黨主席身分發表「台灣不會被打倒」的談話，實在錯上加錯。陸方已兩次強調這是專業技術問題，農委會也承認去年曾獲得陸方通報，輸陸鳳梨中有13批含介殼蟲，兩岸本應持續溝通釋疑、爭取撤銷禁令，何來「被打倒」之說？

農委會幾天前獲得陸方禁令通報後，曾去函詢問並獲得陸方回應，顯見兩岸協議機制仍然有效，但26日晚二度去信說明，陸方再無回應，時間點恰好是蔡總統臉書「譴責」對岸、綠網軍傾巢而出，讓鳳梨事件政治化後的數個小時。假如民進黨政府繼續政治操作，陸方必然一直「已讀不回」，鳳梨禁令將成為常態，甚至可能擴大到其他惠台農漁產品。

政治化失復談契機

農委會原本希望透過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》機制繼續溝通，在蔡政府自上而下的政治化操作之後，恐怕無疾而終。即便邱太三再度重申願意透過既有協議管道處理爭議，但陸方應該不會認帳。更何況，農委會在首次、二次去信陸方時，措詞都強調應依據國際規範、國際條例原則，這些措詞在堅守兩岸溝通需以「一中」為底線的陸方看來，格外刺眼。因此，「政治問題政治解決」就變成大陸的優先事項。

鳳梨事件爆發之初，趙春山等學者就敏銳注意到其中暗含的政治訊號，認為大陸官方願意透過兩岸既有的衛生、農業合作機制向我方通報訊息；也有學者與媒體建議，以鳳梨事件為契機，秉持求同存異的精神，從技術性問題開始重啟兩岸對話，逐步累積互信，重新建立兩岸的互信與共識。不過，鳳梨事件顯示，雙方已無讓步空間，尤其民進黨認定北京為九二共識「加註」促統目標，一中模糊空間壓縮殆盡，蔡政府透過表述《憲法》和《兩岸條例》「暗示」兩岸之間的特殊關係，已經是民進黨意識形態所能接受的極限。

至於是先要承認九二共識，再進行兩岸事務性協商，還是先以事務性溝通推動兩岸破冰，再徐圖九二共識的新諒解，已成為「雞生蛋、蛋生雞」的難解問題。可以確認的是，由於蔡政府不承認九二共識，2016年以後包括《兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》、《兩岸醫藥衛生合作協議》等既有的兩岸合作機制已處於「跛腳」狀態，大部分業務磋商、專業探討活動中斷，僅剩的訊息通報功能還不時遭遇「已讀不回」的尷尬。

最值得反思的案例，莫過於去年新冠肺炎爆發後，兩岸就武漢返台專機、血友病童送藥及臨時返台等應急人道事項展開溝通協調，但在政治障礙下，既有的「白手套」機制不靈，只能靠民間人士、台商團體穿梭解決，大大降低了效率、增加不確定因素，即便最後付諸實施，卻付出太多不必要的代價。

管控分重啟溝通

看來鳳梨事件不但未能促成兩岸春暖花開，反而顯得春寒料峭。但無論是哪一個政黨治理，實施哪一種制度，終極目的都是增進人民福祉。邱太三主委認為後疫情時代兩岸交流勢必恢復，那麼，就要劍及履及增加互信，不能說一套、做一套，更不能府院唱雙簧。「管控分歧、恢復溝通」是最好的方向，兩岸都應該傳遞一致的訊號，降低民粹干擾，做好重啟技術性溝通的準備。