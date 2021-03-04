大陸全國政協第十三屆四次會議3日下午在北京人民大會堂舉行開幕式，全國政協主席汪洋向大會做工作報告時指出，政協今年將舉辦辛亥革命110周年紀念活動，弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業。

對此，陸委會發言人邱垂正回應記者提問時表示，「北京當局藉著辦理各種紀念活動，或是開重要會議，進行一些扭曲歷史事實，並對台進行統戰，以滿足其內部所謂愛黨、愛國的需求，並鞏固中共執政的正當性、以及企圖削弱中華民國的法統，鼓吹一中原則的統一論調，我們不會接受。」

請陸委會不要考驗民眾的記憶力。當年民進黨仍是在野黨時，黨主席蔡英文把中華民國形容為「流亡政府」，2016年政黨輪替執政後，在就職演說、多次的雙十國慶演說，蔡英文總統不想說出「中華民國」四個字，而是以「這個國家」代替。

蔡英文總統並非真心認同中華民國。民國108年的國慶演說，蔡總統才終於把「這個國家」改成「中華民國」，而她在演說中，直接把1949年國府播遷台來台之前在大陸的歷史一刀兩段，她說：「中華民國已經在台灣屹立超過70年……」中華民國只有70年？

汪洋說，今年大陸準備紀念辛亥革命110周年，藉此弘揚辛亥革命精神。大陸此舉，固然是企圖削弱中華民國的法統，但請問陸委會與蔡政府的官員，你們又何曾為了維護中華民國的法統，以實際行動做過什麼努力？

蔡英文總統不誠實面對史實，自我閹割中華民國在大陸的38年歷史，邱垂正還好意思指責大陸統戰？邱垂正還說，「政府呼籲民眾團體不呼應對岸的訴求，並拒絕參加與合作辦理此類的統戰活動」。說這話之前，陸委會要不要考慮一下，自己也來辦一場辛亥革命110年紀念大會？關鍵是，蔡政府願意正視這段歷史嗎？