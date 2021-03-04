從2019到2020年，台灣在民進黨選舉策略操作下，陷入抗中保台的民粹浪潮，統獨與國族認同發生劇烈變化。根據政大選研中心調查，不只「我是台灣人」比例來到歷史新高、雙重認同創下歷史新低；傾向獨立比例亦大幅成長到3成多，維持現狀則不滿5成。尤其年輕世代反中意識更強烈，偏獨比例超過6成，是最支持台獨的年齡層。綠營認定「天然獨」世代形塑完成，年輕族群將成為綠營的堅定支持者。

民進黨政府背離最新民意

但這可能事與願違，隨著民進黨政府押寶川普策略受挫，政治激情掩蓋下的國家治理問題逐一浮現，所謂「天然獨」世代，選後半年政治認同再度翻轉。依據「台灣選舉與民主化調查」選後半年的調查，年輕世代偏獨者下跌2成，維持現狀者重回多數。有港媒認為，台灣年輕人是「抖音一代」，受大陸文化影響頗深，遠離天然獨標籤是非常自然的發展。

無論原因為何，都可以看出，年輕世代在民進黨操作下掀起的抗中浪潮，在達到歷史高峰後已進入轉折點。美國杜克大學「台灣國家安全調查」委託政大選研中心去年10月執行的調查，也有類似的發現，「一中各表」重新獲得相對多數民眾支持，46.5%支持兩岸依據「一個中國、各自表述」原則進行交流，僅42.2%不支持。自認為中間選民者支持「一中各表」達到48.3%，不支持者下降到38%。主張維持現狀者支持「一中各表」比例達56.5%，僅33.2%表態不支持。支持「一中各表」雖未過半，但支持者已大於不支持者，大選期間被曲解抹黑的「九二共識」，再度成為多數民意。

杜克大學的調查亦顯示，51.3%民眾主張採用溫和的政策面對大陸軍事威脅，避免製造兩岸緊張，僅38.5%主張強化軍事力量。即使20至39歲的青年族群，同樣偏向希望以溫和政策應對大陸軍事壓力；支持加強與大陸經貿關係者同樣高於主張降低者，比例為40.1%比35.5%。

無論從統獨立場、兩岸關係定位、安全與經貿來看，民進黨政府所作所為都背離最新民意。最新民意的展現，代表的不只是民進黨需要重新考慮抗中保台策略是否應該調整，北京也應該善用這個契機，想方設法讓兩岸破冰。情勢很明顯，川普下台後，台灣的國際與國內環境都出現變化，蔡政府若不能收斂過激的政策，2022年地方選舉必將重蹈2018年覆轍，尤其在國家定位問題上，更沒有模糊的空間。

拋出善意以拉近紅綠立場

民進黨不是沒有察覺客觀情勢的變化，不僅英系立委放棄修改「國家統一前」文字的修憲提案，獨派立場鮮明的正國會亦撤回涉及法理台獨的修憲提案，另提無涉統獨的新修正草案。陸委會邱太三主委就職當天表態，「後疫情時代兩岸交流勢必會恢復」，顯見民進黨政府已有調整兩岸關係的主觀期望。

但客觀情勢並不樂觀，從最近的鳳梨事件就明顯看到蔡政府的回應不夠靈活，還是以大內宣為手段，把問題歸結於政治，刺激兩岸惡意螺旋不斷上升，沒有善用兩岸既有的機制，抓住機會進行協商，新國安團隊的表現顯然不及格。事實上，恢復兩岸事務性協商應是優先目標，但鳳梨事件反而製造兩岸新一輪對抗。台灣民意結構與外在環境均發生變化，蔡政府穩定兩岸緊張情勢的壓力將與日俱增。

蔡總統2016年就職演說曾明確表示，政府會尊重1992年兩岸會談達成若干共同認知與諒解的歷史事實，亦將20年來兩岸協商和交流互動成果視為「既有政治基礎」的一部分。於今之計，海基會應去函海協會，希望兩岸能夠「在1992年以來兩岸協商達成的既有共識與協議的基礎上」恢復就鳳梨檢疫與禁令問題的事務性協商，這一表述與蔡總統2016就職演說的精神一致，也能盡量拉近紅綠之間的政治立場，為兩岸復談爭取可能。

從蔡政府處理鳳梨事件的過程來看，顯然不是讓兩岸春暖花開的方程式，而必須率先拋出那道兩岸間4年多來都看不見的真誠善意，否則背離的不只是國際情勢，更是民意趨勢。