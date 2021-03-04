國民黨主席江啟臣日前接受路透社專訪，指「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」，此話引起北京關注；大陸國台辦發言人發出新聞稿，以「半點名」的方式，呼籲台灣有關政黨和人士要明辨是非，不要陷入島內民粹非理性對抗思維。

中廣董事長趙少康則表示江的說法不夠精準，認為當前兩岸關係急凍，只能說中國「可能是」台灣面臨的主要威脅，並強調在蔡英文政府的仇中反中挑釁下，當然中國會成為威脅。趙少康也直指國台辦應該自制，不要介入台灣政黨的政策論辯，此作為恐讓有心人士藉機炒作、亂扣帽子，無助扭轉兩岸緊張對峙。

從江啟臣、國台辦到趙少康，這三方的說法表面看來，好像是針鋒相對、相互指責，其實分開來看都沒錯，也都說出了兩岸目前存在的部分現實。

對於江啟臣的說法，國民黨人士還原現場採訪表示，當時是記者詢問中共軍機擾台是否對台灣安全形成威脅，因此江才有上述回應；另外有關「一國兩制」目前在台灣沒有市場的陳述，也都是民調反映出的現實。

而大陸國台辦呼籲台灣有關政黨和人士「不要陷入島內民粹非理性對抗思維」，其實也沒有錯，所批判的應該是民進黨政府反中、仇中的民粹言行，如果硬要將國民黨捍衛中華民國、尊重台灣民意的表現與民進黨掛鉤一起，並非事實也不公道。

最後發言的趙少康則發揮媒體評論員的優勢，把蔡政府、江啟臣、國台辦三方各自都點評了一番，其中問題最大的顯然是蔡政府；他更明確點出大陸對台灣既是威脅與挑戰，也是機遇與紅利，其中因果但看執政者如何把持利害。

對大陸當局來說，應精準掌握台灣的民意好惡，結合更多有利兩岸正向發展的力量；在對台言行上更要有進退的分寸，也應該下更多的工夫。