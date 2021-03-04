美國拜登總統3日發布任內第一份暫時性國家安全戰略指南，其中除對抗疫情、民主復甦與氣候變遷、對付中國等議題之外，更明確指出，美方將支持民主台灣。他還將外交視為解決國家安全的最重要工具，且認為民主是最大財富。

該指南談及中國，並認為中國已變得過於自信，也是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術，來對國際社會提出挑戰的競爭對手。而美國要以投資人民、經濟與民主，來戰勝中國，且美國必須恢復全球領導地位，並結合其他國家，才能確保制定國際議程的能力；況且美國還將回應北京在非法貿易等方面的挑戰，並將捍衛人權與尊嚴，其中也包括香港、新疆與西藏等。其內容與拜登陣營近來的陳述差異不大，但在對付中國方面確有強化。

首先，這份指南的發表，剛好與北京「兩會」開始開會的時間撞期，尤其內容中對於大陸的針對性強烈，經貿、安全與意識形態等議題無所不包，甚至還強調支持台灣，甚具挑釁意味。

但在支持台灣方面，月前我在蓋亞那設處案翻盤，即可看出川普與拜登支持台灣力道的差異，因為該案是前國務卿蓬佩奧一手促成，但其後繼者布林肯並未順利接棒，導致功虧一簣。主因川普執意攻訐大陸毫不手軟，但拜登與大陸還有相當的合作空間，因而絕不會像川普一樣如此強力地打台灣牌。況且，拜登陣營還不斷強調期盼兩岸重啟對話，這自然會對台灣造成相當的壓力。

再者，拜登持續表達聯盟抗中的意圖，但並未受到熱烈的迴響。當1月下旬，拜登總統與法國總統馬克洪通電話之後，後者曾言「合作不能依賴，依賴代表自我消失。」可見法國的獨立性甚強。大約同時，德國總理梅克爾在達沃斯世界經濟論壇上，態度謹慎地回應中國國家主席習近平之前反對團夥的呼籲，拒絕了歐洲在美中之間選邊的立場。

由此可見，若美方不能將共同價值與共同利益聯繫起來，聯盟抗中不易。況且，相關國家還都擔心川普亂政重演，那又將是二度傷害，而拜登的對中政策還大多延續川普的路數，自然引起不少疑慮，因而動搖盟國與美國合作的信心。

相對地，這些國家對大陸市場高度依賴，但在價值與安全方面的差異甚大，以至於相關國家均將經貿利益與安全問題分開處理，去年底談成的《中歐投資協定》就是最佳實例。對此，梅克爾與馬克洪聯合表示，歐盟應該有自己的中國政策，並未在乎美方的意見。

由此可見，由於川普總統抗中政策的遺緒，尤其美國各界反中情緒甚高，拜登不易大幅改變，只有持續向前，但若美中合作有譜，台灣的重要性必將隨之下降。目前因台灣抗疫成功，況且晶片搶手，支持台灣已成為一些國家的熱門話題，若我方能在兩岸關係和緩方面做出貢獻，那才是真正的愛台與保台。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）