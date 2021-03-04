廣西師範大學文學院裡有一位來自台灣的《紅樓夢》青年學者，在一次直播課堂中，和朋友們暢談《紅樓夢》裡的飲食和愛情觀，大伙直接手做蓮葉羹起來，這樣活潑生動、富有情意的教學方式，廣受學生的喜愛和好評。這堂課2020年還登上馬來西亞大學紅樓夢研究中心的網頁，被推為《紅樓夢》的優秀直播課堂。

這位紅學青年學者，是來自台灣的張玉明博士，是筆者在六年前暑假的一場兩岸交流營隊中所認識的台灣小姐姐。因為當時玉明學姊還是一名高中專任老師及成功大學中文系博士研究生，還記得當時在營隊裡隨口問了玉明學姊「未來有機會會不會來大陸發展呢？」玉明學姐說有好的機會一定會來看看。沒想到當時的隨口一問，多年後的今日真的實現了，最讓我欽佩的是玉明學姊在取得博士學位後，毅然決然辭掉台灣人人稱羨的金飯碗「高中專任教師」。

為何玉明學姊會選擇來到廣西師大文學院任教，就得從她在台灣的故事說起。畢業於台灣師範大學國文系，實習後應屆考上板橋高中專任教師，之後作為新北市高中國文課程發展中心的核心種子教師，負責研發課程、做兩岸語文教材教法比較研究。十年的教學經驗，看過許多美麗的課堂風景，體驗過豐富的教學生活，指導過團體詩歌朗誦和古文朗讀，各取得新北市和全台第一名的佳績，前前後後出版語文教學教法的書籍五本。2019年取得中文博士學位後，若繼續留在高中教書，則會一直重複先前的生活，這樣的模式對於玉明學姊而言是比較單調的。

而促使玉明學姊來到大陸發展的契機，則是2017年北京大學中文所的訪學經驗，這也是她生命中極為重要的轉捩點。當時正值寫作博士論文的重要時期，題目聚焦在《紅樓夢》影視傳播研究方面，《紅樓夢》作為中國古典小說的巔峰之作，也是承載中華文化的經典文學作品。當時除了在北京大學中文系聽課之外，玉明學姊還到中國藝術研究院和紅樓夢學會進行深度訪談研究，更加了解大陸在《紅樓夢》影視傳播上，所抱持的使命感及慎重態度。

兩岸對於紅樓影視改編之間的異同，共同點是對於弘揚此經典小說都富有極大的熱情，相異點是紅學界的參與程度，在大陸的參與度較高，在台灣則端看電視台的態度。這些觀察從2018年到今年，玉明學姊陸續以論文的形式發表在《曹雪芹研究》及《紅樓夢學刊》中。換言之，《紅樓夢》的改編與傳播，是玉明學姊未來會持續關注及投入的主題。

此外，在訪學期間，她也在北京高中語文教研中心何主任的帶領下，參訪幾間北京的高中，對兩岸的高中語文教材與教法，有了更深入的認識和理解，當時對於「思辨能力」與「口語表達能力」，觀察特別深刻。訪學完成回台灣後陸續做了相關主題演講，並於2018年與板橋高中及台灣師範大學中等教育階段國語文領域教學研究中心協同主辦下，成立首屆「思辨能力與口語表達」工作坊，並擔任首屆項目主持人，跨校跨科培育近四十名教師，並於去年主編《思辨與口語表達》的高中語文教材，由龍騰出版社出版，如今這個工作坊亦持續運作至今。

她說，在學術的道路上，鑽研《紅樓夢》影視改編與傳播，觀察如何改編與接受，會持續研究並陸續發表，能夠喜歡《紅樓夢》，認識紅學界裡面的這麼多老師，其實是一件很幸福的事情。她也希望能夠讓更多學生、更多人一起喜歡並且討論這部作品，以影視化、現代化的方式傳播，讓這部偉大的著作能夠歷久彌新，讓更多人能夠跟她一樣熱愛並被它感動。

玉明學姊與廣西師大的緣分則是來自一場廣西人才對接會，遊覽了廣西的風景名勝，對於當地的氣候、人情、食物、景色，都留下非常好的印象，覺得廣西師大對於台籍教師的招聘條件及相關福利都有落實同等待遇。面試時感受到這裡老師們的熱情與歡迎，特別是喜歡整個教研室的氛圍，因此最後選擇在廣西師大服務。

因為有這群同事的肯定和照顧，玉明學姊帶著一顆感恩的心在這裡工作成長，更值得驕傲的不只是課堂上獲得同學們的喜愛和認可，廣西師大青年教師培訓中，亦獲得優良教師的證書，大學語文的線上課程瀏覽人數一年內近十三萬人次，在教研室年度考核中也被評選為優秀教師，這不僅是對玉明學姊入職以來努力的肯定，更彰顯廣西師大對她一視同仁且照顧後進的寬厚與提攜。

除了教學與科研之外，讓玉明學姊印象最深刻的，就是廣西師大的徒步群了。周末在蘇團長的精心規畫下，常常有桂林徒步群的行程可以報名，諸如去恭城摘柿子、看煙雨漓江景，甚至還有冰瀑等行程，讓她除了埋首工作、和學生及同事愉快相處之外，還能有機會見識到桂林聞名遐邇、甲天下的名勝風光，拓展了自身的視野，更滋潤了自身的心靈。

玉明學姊，一名來自台灣的青年紅學專家，她為了夢想從台灣來到大陸，關注從高中到大學的語文教學，幸運獲得廣西師大師生及紅學界的支持與照顧。一步紅樓情無盡，她在學術的道路上持續為夢想向前邁進，也希望能夠搭建善的橋樑，春風化雨兩岸心。

（羅鼎鈞/瀋陽台青會副執行長）