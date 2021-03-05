中評社臺北七月三十日電（記者李仲維）（摘錄）陸委會的貴賓接待室裡，十二歲的彭小弟弟一見到陸委會主委賴幸媛，就噗地一聲跪在地上，感謝賴幸媛大力協助他突破法令的限制，來到臺灣與母親團聚。另一個大陸新娘鄭小文也多年來一直忍受骨肉分離之苦，乖巧可愛的女兒十歲的小欣兒一直到兩個禮拜以前，才來到臺灣和她團聚。他們三十日特別來到陸委會向賴幸媛表達感激之意。

淚流滿面的劉茜，接著也跪地感謝她們母子口中的大恩人賴幸媛。劉茜還說，她今後要去學習使用電腦，讓大陸姊妹都知道賴幸媛為她們做了很多事。

鄭小文不大善於言詞，她在寫給賴幸媛的感謝信上說：您是成全許多骨肉團圓的菩薩。劉茜則是送給賴幸媛一個來自家鄉手工縫製的鞋墊，上頭繡著：賴幸媛一生平安。

八月二日就是彭小弟弟的生日，賴幸媛和陸委會官員一起為彭小弟弟唱生日快樂歌，她也期許彭小弟弟和小欣兒要勇敢往前走，往前看，在臺灣好好學習繁體字，體會正體字之美，日後把媽媽的辛酸史記錄下來，「因為過去的點點滴滴，對往後的生命都很有意義」。

《吉米的畫冊》當中有一句話，「有陰影的地方、必定有光」，賴幸媛領著彭小弟弟和小欣兒一起唸，兩位小朋友都有感而發地說：媽媽不在身邊，就是陰影，賴幸媛則說，媽媽不放棄你們，就表示一定有光、有希望，人生旅途上不要放棄……

大陸環球網轉載了仲維兄的報導，當晚就有兩萬筆網友留言。很多網友罵說：沒骨氣，跑去跪人家的官員；也有留言說：在大陸想向官員跪，都還找不到。

劉茜送給賴主委一雙布鞋底，上面手繡「賴幸媛一生平安」。她問我送鞋底會不會不尊敬，但是這是她們貴州鄉下的習俗，衷心祝福恩人一輩子。

二○一六年年初，彭小弟來臺六年了，賴主委離開陸委會轉任駐世界貿易組織大使也已三年多了。透過LINE我問起賴主委這雙鞋底，她拍下鞋底回傳照片給我。她把鞋底帶到了日內瓦，就放在大使辦公室裡。

協議愈簽愈多 談判事務繁忙

陸委會與國臺辦的直通管道，陸委會沒讓各部會知道，也沒告訴海基會。因為形式上，兩岸政府間的接觸都應該透過海基會與海協會兩個白手套搭建的制度化協商平臺，陸委會與國臺辦跳過海基與海協，直接通上話，逾越了兩岸政府互不承認的現實尺度，在政治上很敏感。蘇起後來對媒體提到兩岸間有二十條管道，我推測，陸委會與國臺辦的直通管道，算是是其中之一，蘇起任職國安會祕書長時應該清楚這條管道的存在，因為管道建立之初，劉德勳副主委便提醒賴幸媛主委，必須向上呈報，沒有國家高層點頭，陸委會與國臺辦的直接聯繫只是私通，參與的人有觸法嫌疑。

陸委會與國臺辦的直接聯繫管道，是賴幸媛啟動的。兩岸恢復制度化協商後，協議愈簽愈多，談判事務繁忙，幾十年互不往來的兩個政府打起交道來，卡在雙方制度不一樣，各有規定，太多急難雜症得處理。臺灣方面有事情與大陸談，每次都得透過海基會先約好陸方，我方組成談判團隊後，海基會把我方團隊名單傳給海協會，對方也比照辦理，然後雙方碰頭協商。帶著手套搔癢，不只程序煩人，而且效益低，遇到重大爭議情事，更是緩不濟急。賴幸媛一直主張，陸委會必須能直接、迅速且正式地，跟國臺辦談上話。

特別是ECFA的協商，牽涉的範圍廣，工商農牧漁的關稅調降、市場准入、人身保護都得談，臺灣方面超過十個部會被捲入，輿論意見也多。加上國臺辦與陸委會都面臨了內部政治的問題，陸委會與經濟部意見不合時，偶爾得借力使力，拿國臺辦的話來框住經濟部；國臺辦幾次與他們的商務部搶主導，也藉助陸委會的主張來應付商務部。大陸官員曾私下吐苦水說：「這次打仗很辛苦，如果是亞夫來領軍就不會這樣子。」亞夫指的是國臺辦副主任孫亞夫，有謀略且處事明快、有擔當，大陸官員認為如果是孫亞夫擔綱談判事宜，就不會大權旁落商務部。這或許是實情，但也不能怪大陸商務部搶主導權，畢竟ECFA不只是兩岸間的事，各國正與中國大陸談自由貿易協議的，也盯著在看大陸與臺灣談出個什麼結果，如果臺灣談出了個很優惠的條件，各國就會向中國大陸要求比照辦理。

（待續）