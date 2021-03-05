我跟老徐走在南京最熱鬧的夫子廟，看完金光閃閃的秦淮河渡口，逛了附近兩三條全是店面的美食街，老徐一路口說指畫，說幾乎每家她都光顧過，還帶我去認一處她在南京常住的旅舍，說是怕我突然忘了預定房間得挪窩，我終於鼓起勇氣問：妳怎麼回南京不住兒子家？

老徐淒然一笑，「那是我兒子家，不是我的家。」

■理性鎮定的背後

在李香君的故居裡聽到這種話，活在晚明亂世的「金陵八艷」想必跟我同感悲涼，老徐肯定有過被當成外人的境遇，才會堅持住在美食遍地的夫子廟，敞開肚皮把吃東西當安慰劑，我明白她不想要豆腐渣蒸饅頭，一家人全散了的心情，故意戳她腰圍：妳再老是把打牌當運動，當心以後連路都走不了，這不是給兒子添麻煩？

一拐進又窄又短的烏衣巷，我無法不想到一千七百多年前，住在這裡的大批東晉豪族，「舊時王謝堂前燕」早就已經「飛入尋常百姓家」，我卻還老婆心切的想關心尋常百姓的家，老徐說：我一回來就當善（散）財，童子是我孫子，他都知道跟爸爸媽媽出門吃大餐，奶奶會付錢，還好他記住我不能吃炸魚。

「妳什麼病不能吃油炸過的魚？」

老徐聳聳肩，「我有次在餐廳吃炸魚，沒五分鐘人就當場昏倒，進了醫院也弄不明白是什麼病，得過且過就好。」

■嘔心瀝血的媽媽經

我實在無法接受這樣的委屈跟苟且，回程經過科舉博物館，我忍不住數落她：妳這樣的心態就是阿Q。

「我最近背上腫了個硬塊，也許你說的對，不給兒子添麻煩，繼續看孫子開心吃東西，真的要跑趟醫院檢查清楚，我幫老大買了房子娶了媳婦，算是盡了責任，老二當然也要一視同仁，我真的是一條快要被炸乾的魚，老二的聘金要是送出去，我下個月就發不出員工的薪水，……。」

像老徐這樣的「媽媽經」我沒少聽，我的大陸朋友中，有人不想扯虎皮當大旗，房子的首付拿不出，只能眼睜睜看著未來的媳婦就此失聯。

愛默生說：人但有追求，世界亦會讓路。

愛默生不愧是林肯說的，美國的「文明之父」，面對像老徐這樣的人母，我真說不出這些年來經常教訓子姪輩的：好兒不貪父母田園，好女不貪父母嫁妝，畢竟兩岸的「生態」真的有別。

我岔開話題聊起我最佩服的朋友老吳，一個退休警察，每個禮拜從台中回雲林老家住個三四天，除了給爸媽煮三餐，還光腳種菜學陶淵明，朋友們都認同老吳的「有孝」我們全都很難做到，只會異口同聲感慨：普通人被蚊子一叮就是一粒紅疹，老吳是全無反應，大概連蚊子都聞得出這種人間難得的「土味」，這要在東晉以前，絕對可以上報給官府舉孝廉。

老徐笑說：我退休以後，也可以回鄉下老家重操舊業當農夫，只希望上面的政策別亂改，把我老家也強拆。

■值得思念的祝福

看了南京所有的大寺，我對保存玄奘法師舍利的靈谷寺最有感應，每次爬鍾山都不忘順道去瞻仰，最後一天在南京，在靈谷寺剛吃完齋飯，老徐在微信說準備進開刀房了，我回說這樣的行動是個大進步，會幫她跟佛菩薩求保佑，一「切」順利要她放心。

老徐立刻秒回：還好老二有來醫院關心，他知道我不能有個萬一。

回台後，偶爾想到逼著老徐一起運動，兩人沿著秦淮河瞎走，邊散步邊亂聊，我提到十九世紀的法國，巴爾札克寫的《高老頭》，財產分給兩女兒之後，從此再沒人上門關心，因為跟女婿不對盤，想念女兒時只能站在香榭麗舍大道旁，偷看她們快樂出遊的身影。

老徐笑說：放心啦！我不會像高老頭那樣孤獨死，我鄉下的老房子還在，就算政府要拆，我也不會給兒子添麻煩，會想辦法去住養老院。

有人的衣櫃裡，永遠都少一件衣服；有人感覺不夠好看的，是經常群發的，最能代表眼下風韻的美圖，每次看老徐又發來她的大頭照，看著她精心保養的瀏海跟馬尾，我明白她想告訴大家的是「勿忘我」。

尼采說：一個人知道自己為什麼而活，就可以忍受任何一種生活。日前上海因為新冠肺炎封城，老徐沒事就動手開發新菜譜，已經增加至少十公斤，發誓要減重的同時還不忘麻將跟美食，想到她對兒子們無怨無悔的付出，一個永遠無法忘憂的母親，值得所有不得不看她秀大頭美照的親們給予祝福。

（朱言紫/台中市）