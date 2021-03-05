在背叛勞工團體之後，民進黨政府又再一次將昔日的戰友環保團體打成敵人。在這次藻礁公投連署，綠營甚至搬出了紅帽子，把環團打成「中共同路人」。

在藻礁公投連署過程中，綠營搬出了老招，用「中共同路人」抹紅護藻礁環團，還製造假新聞，稱中華統一促進黨參與連署活動，實則是盜用政大校園的護藻礁連署活動的照片，連自家人「台灣事實查核中心」都看不下去，認證其為假新聞。

民進黨無論是在野還是執政，只要是不符合其立場的，站在其對立面的，一概都會使用各種手段，將對手誣指為「中共同路人」。受害最深的，莫過於國民黨，以及早已被抹成「紅媒」的中時媒體集團。但這些團體真的紅嗎？主張兩岸和平不行嗎？

環團被抹紅之後，藻礁公投連署反而暴量，在228連假後一舉衝破公投成案門檻。雖然此次踢到鐵板，但綠營還會繼續使用抹紅手段來掃除其執政障礙，這是極好用的「思想控制術」，畢竟從國民黨時代到現在，「恐中」早已成為台灣民眾的潛意識。

然而，民進黨的一系列抗中政策，不僅讓台灣失去經濟紅利，更讓台海上空籠罩戰爭烏雲。小紅帽越來越不管用，民進黨和1450得想想新的招術了。