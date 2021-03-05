疫情對於人類的影響堪稱全面性，即使疫苗在新的年度裡陸續施打，後疫情時代的生活模式，也將明顯迥異於過往。數位貨幣的廣泛運用即為一例，消費面上，紙鈔的使用明顯受各式的電子支付工具取而代之，發行面上，從上層的銀行間市場到下層的交易市場，都看的到各國央行的介入和努力。投資部分，曾遭到各國圍堵的比特幣鹹魚翻生，各交易所的每枚成交價達數萬美元不稀奇，花旗銀行分析師甚至預測，年底前價格可突破30萬美元大關。

受到數位貨幣浪潮衝擊的過程中，毫無疑問的，以中央銀行為主的金融體系，是受影響最大最直接的一群。受過傳統金融學養嚴謹訓練的人們，對數位貨幣的發展多相當抗拒，最典型的例子，就是出身聯準會（Fed）的新任美國財長葉倫日前火力全開，痛批比特幣的不是，葉倫認為，這種貨幣會常運用於非法交易行為，使用上缺乏效率又耗費能源，而把它當作投資的標的，投資人還可能因其高度投機而遭逢損失。

不只葉倫如此，各國央行負責人對比特幣也多持負向看法。其原因不難理解，他們一方面對長期擁有的獨一無二貨幣主導權受到挑戰感到恐懼，二來擔心所主持的金融體系運作因此崩壞瓦解，既要維護既有權力又想維持系統穩定，即使勢不可擋，至多也只能同意把視其為一種可以交易的商品，不能接受其分享並擁有貨幣的定位。

但以葉倫為主的金融家們，對比特幣所提出的批評，卻似是而非。以地下金融交易來說，比特幣的交易確實具有高隱匿性，讓需要維護交易隱私者相當歡迎，可非法交易行為中外皆然由來已久，廣泛使用著鑽石、骨董和珠寶為貨幣之外的交易工具，新興起的數位貨幣，充其量只是新的選項之一而已。而比特幣只是一串密碼並非實體貨幣，出現以來，都是透過網路進行交易，如果效率是指快速並能安全的完成交易行為，其效率之高不在話下。

至於比特幣因價格衝高而染上的投機色彩，主要的原因，難道不是Fed長期採行的量化寬鬆（QE）政策，釋出過多的資金要尋找出路，才讓愈來愈多投資者看上比特幣的投資價值所出現的結果嗎？

其實以比特幣為主的數位貨幣出現並蓬勃發展，所凸顯目前金融體系運行的缺失，更值得央行的正視。因為各國央行競相採取QE，幾乎無限量的發行貨幣，而比特幣一開始的設計，就有總量上的限制，傾所有礦工之力最終也只能找到2,100萬枚，相對於各國央行「看錢不是錢」，比特幣卻成為一種「有價值的限量貨幣」，電動車大廠特斯拉購入價值15億美元比特幣，並表示考慮開放以比特幣購買車輛時，比特幣已不只是種投資商品，還具有了「彼可取而代之」準貨幣的意義。

數位貨幣的發展趨勢，已非主管機關動用道德勸說可以阻絕，面對市場要懂得謙卑，各國央行於是調整方向，決定自行研發數位貨幣，葉倫即強調：「由各國央行所發行的數位貨幣，才是有保障的數位貨幣（CBDC）。」台灣央行跟上這股潮流，也進行與民間合作的雙層式架構研究，2020年9月底開始進入深水區，啟動通用型的CBDC試驗計畫。相較於經過市場淬鍊出現的數位貨幣，CBDC無須跌跌撞撞，但這種由上而下制定而出的數位貨幣，一旦使用，更有絕不能出現任何閃失的壓力，我們提出以下幾點觀察，作為台灣官方版數位貨幣的參考：

首先，推動的時間宜早不宜晚。根據央行2020年底的預期，CBDC的上路時間快則四到六年，慢則七到十年，看似準備時間還算充裕，但這是從技術與環境面的觀察，如果從貨幣控制權的角度來看，歐洲央行（ECB）研究認為，哪一個央行搶先發行了數位貨幣，就可擁有先發制人的優勢；德意志銀行也提出警告說，如果歐洲的發行速度落後，歐洲企業將被迫使用他國的CBDC。而目前對於CBDC發行最積極的當屬中國人民銀行，陸續在深圳、蘇州、雄安等各地進行區域的發行試驗，台灣起步明顯落後，時間方面的壓力自然更高於歐洲各國。

其次，虛擬貨幣既非實體貨幣，而是記錄在網路上，利用各式載具協助交易的進行，一旦出現非預期技術問題，導致交易或紀錄的內容出現改變時，對任何個人、企業乃至整體經濟體系都會是空前浩劫。因此，所有紀錄的備份留存與備援系統的建置，必須是推動過程重要的環節，而個別的個人與企業，也要養成經常性的檢查與備份不可竄改紀錄的習慣，以防萬一。

個人使用上的另一個問題是，目前透過現金交易與電子支付最大的不同在於，交易行為具有不可追蹤的特性，而當CBDC開始可以和現金一樣廣泛流通時，也就意味著，使用者將毫無隱私可言，如果給予央行和銀行的權力不加以控制，他將可以掌握每人每天食衣住行的任何細節，因此，要如何兼顧金融科技的發展和個人隱私的維護，甚至同意讓不願意使用CBDC者，仍可以保持現在的使用方式等多元選擇，也需要一併的進行思考。

(工商時報)