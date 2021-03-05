最近因為鳳梨被中國大陸禁運，常常聽到政府提醒業者不要將雞蛋放在同一個籃子裡，讓業者哭笑不得。投資大師巴菲特就指出，說這種話的是對市場無知者的自我安慰，對於市場有充分認知的投資者來說，應該是把雞蛋放在一個籃子裡並看好它。

台灣水果品質優異、物美價廉，但是不耐長途運送，如鳳梨、荔枝；或是無法加工，如蓮霧、釋迦，加上與周邊東南亞國家競爭，我們可以選擇出口的國家其實很有限，所以不是業者不願意分散市場而是籃子太少。台灣面對這種窘境的其實不只是農漁產品，還有被忽略已久的國內旅遊業者。

2019年八月大陸以「兩岸關係」為由，禁止人民赴台自由行開始，大陸來台旅客急速萎縮。但是2020年的疫情影響國人出國旅遊改為國內旅遊，大幅降低陸客消失的衝擊。但是到今年年底或明年初世界各國陸續施打疫苗，推行健康護照或重建旅行泡泡後，必定有大批的國人出國旅遊，若無國外旅客或陸客來台，國內旅遊相關業者的衝擊將會浮現。所以年初就有旅遊業者拜會海基會希望協助解決陸客來台問題。

長久以來許多人認為台灣旅遊業者應該擺脫對於陸客的依賴，這與台灣農產品市場不易分散一樣，受到許多限制。首先，根據世界觀光組織的研究，除少數歐洲與已開發國家可以吸引到較多的長程旅客外，絕大多數的國際旅遊都是短程的區域性跨境旅遊，因此陸客在東亞地區是任何國家都希望極力爭取的客源。

第二，通常旅客在選擇旅遊點時會在心中對旅遊的目的地會有一個預設的意象或期望，學者稱為旅遊目的地意象(tourism destination image)。台灣因為歷史、人文甚至流行文化的關係，對陸客極具吸引力，這是世上其他地區所不具備的優勢。

分散風險當然沒有錯，但是有時籃子並沒有想像的那麼多時，就必須好好想想巴菲特說的話。

（作者為退休大學教師）