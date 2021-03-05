大陸國台辦25日宣布台灣鳳梨被海關多次檢疫出有害生物（介殼蟲），3月1日起暫停進口。民進黨政府一片芒果乾氣氛，悲憤地呼籲台灣人拚命吃鳳梨、挺鳳梨農，卻不積極檢討改善、不思化危機為轉機，難道我們被禁了什麼就要拚命吃什麼嗎？

農委會主委陳吉仲自己都說了，使用溴化甲烷蒸熏就能除蟲害。意即有技術改善之策，在鳳梨大採收之前還有協商餘地，怎麼就不會思考大陸國台辦是做球給新任陸委會主委邱太三來協商？邱太三寄予春暖花開、美國拜登政府又寄盼兩岸促談，解融兩岸冰封的大好機會呢？何苦拚命吃鳳梨？

台灣是水果王國，物產豐饒品質又好，然而多少年來農業產銷秩序就是做不好，每每價格崩盤，就要台灣人拚命吃，吃不完還希望大陸人也幫忙一起拚命吃，拿不出完整的解決方案。

糧食問題是國安問題，不能等閒視之，貧窮與飢餓俱是國家興替的亂源，中國大陸剛剛發表脫貧攻堅戰成果，落實2015年中共十八屆五中全會「十三五計畫」最重要的任務目標，接下來朝全面建設小康社會前進，這是自鄧小平1979年提出、歷經江澤民、胡錦濤、習近平等國家領導人一以貫之的國家長遠目標。

蔡英文2016年競選總統政見提到以「創新、就業、分配」為核心的新經濟發展模式，其中頗富左派理想性的「分配」，邁向治理第6年了，連農民脫貧、脫困都做不到，還有臉嘲諷中國大陸嗎？