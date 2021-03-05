珍愛藻礁公投爆冷門衝破第二階段50萬連署門檻，將成為今年8月分公投第4成案的黑馬，本來之前還差10幾萬張連署書，卻在228連假後一舉拿下，除了歸功於民進黨聯袂1450網軍側翼適得其反的攻擊，以及令人眼花撩亂的哏圖外，還有台灣民眾對綠營動輒抹紅異議者就是「中共同路人」的反彈！

經濟部長王美花聞訊立刻以不蓋觀塘三接北部用電將出現缺口，表示倘若大潭電廠的8號機、9號機因為三接無法供氣，為了供電穩定，很可能要增加燃煤發電的比例，導致空汙更為嚴重來恐嚇人民。

本來不是說2030年前台灣都不會缺電，當初說好的民進黨執政可以「用愛發電」所以不需要核電，怎麼現在變成用燃煤、天然氣在發電，殊不知天然氣發電所費不貲，而且一旦台海風高浪急更是補給不易，必成為第一個被斷電的設備。

民眾不禁納悶蔡政府為何非得犧牲已經有7600年壽命的大潭藻礁，搶蓋總發電量高達750萬瓩全世界最大火電發電廠，說穿了就是為了奉行「反核」的神主牌，2018年「以核養綠」公投通過，為了表現沒有民進黨辦不到的事，蔡政府旋即將核四燃料棒送回美國，核四正式胎死腹中、2850億全都打水漂，所有官員卻都裝作若無其事，反正浪費的只是納稅人的血汗錢。

其實，就算公投過了又如何，民進黨政府還是可以便宜行事，換個方式再作詮釋，王美花不是已經透露未來核電、燃煤將陸續除役，所以第三天然氣接收站注定會出現。