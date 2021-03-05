寫這篇文章的時候，離開台灣剛剛好1個月。

以為離開台灣之後，自己就回到原本那個忙碌奔波的狀態，誰料，對台灣生活的思念及眷念卻也越來越濃。

在台灣的生活不像原本的生活那樣平靜、按部就班，反而每天都會收穫一些意外、一些驚喜、一些小確幸。

■熱情的國際禮賓團學生

這是我第二次去台灣了，第一次是以背包客的身分，在台灣度過僅僅7天。而這次，我很榮幸自己可以成為一個交換生，去到中正大學，度過我的21歲，度過128天。

2016年2月19日，獨自坐上飛機，從廣州到香港，再飛到高雄。一下飛機，遍地的台灣腔一下子就洶湧而來。啊，我這才意識到，我是真的要在這裡生活半年了。

突然，人群中，有兩個特別活潑的學生一下子就認出我了（關於這點我也很好奇，為什麼他們可以一下子就認出我，畢竟證件照和真人還是蠻大差距的哈哈）。還沒等我開口，他們就blablabla地自我介紹，而且可以很親切地稱呼我名字，接下來要怎樣怎樣取錢、買手機卡。我一下子就愣住了，他們也太熱情太可愛了吧。對的，這就是中正的學生，他們就是那麼可愛、熱情，一直到我離開的時候，我還是覺得他們是最熱情最可愛的。

中正大學有設立專門的國際禮賓團，是專門接待國際交換生的一個組織，上述所說的那兩個一眼就認出我的活潑可愛的學生，就是禮賓團的。在交換生到校報到的那一天，他們通常都會在高雄和桃園機場整整等上一天，就是為了我們能平安到達學校，真的很感謝他們。另外，學校還設有一個學伴制度，也就是說每位交換生都會有一個台灣學生作為「生活輔導小能手」。他/她會帶你把學校逛熟，把學校附近的餐館都吃個遍，會帶你體驗最有台灣味的生活。

■一個世外桃源

2月19號，坐上去往中正大學的車。

Um？突然間，我發現房屋越變越低，地越來越平，甚至發現了長在地上的鳳梨。這就是為什麼我把自己稱呼為「鳳梨大學裡的女孩」。

中正大學位於嘉義縣民雄鄉，可以說它方圓幾百里都是鳳梨、鳳梨、鳳梨。它就是鼎鼎有名的鳳梨大學，我們都自稱為鳳梨大學的學生。不過，相比於鳳梨大學這個稱號，更有名的是，中正大學曾經作為台版《流星花園》的拍攝地點，就是那個道明寺停下紅色跑車、嘲笑推機車的杉菜的林蔭步道的那個校園。行政大樓的天台，就是那句有名的台詞的出生地——「小時侯有個朋友教我：當你的眼淚忍不住要流出來的時候，如果能倒立起來，這樣原本要流出來的淚就流不出來了。」

回到大陸之後，很多人都問我，你交換的學校在哪裡，在台北嗎？我說，在嘉義，在鳳梨田里，在一個世外桃源裡。

我足夠幸運，年輕的時候在台灣居住過，看到過這個真真實實的台灣。它告訴我，要一直與人為善，懂得感恩。

因為這半年的時光，我知道未來無論如何，我還要回去台灣。（寶文姐姐/中正大學交換生）

本文來源：兩岸青年公眾號