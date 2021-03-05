中國海關總署2月26日透過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》平台通知，因台灣鳳梨多次「截獲檢疫性有害生物」，故將從3月1日暫停我方鳳梨輸陸。陸方鳳梨禁令很難不讓人聯想到政治因素，但也因為陸方透過兩岸協議機制通報，或許此一微妙訊息，能成為兩岸務實對話的契機。

中國大陸是台灣鳳梨的主要外銷市場，去年對大陸出口約4萬公噸金鑽鳳梨，占鳳梨總出口量的95%以上。而且台灣鳳梨的檢疫合格率高達99.79%，已屬世界水準，過去若有檢出病蟲害，也會透過協商或採用燻蒸處理。

這次陸方閃電宣告鳳梨禁令，確與慣例不同，且不排除政治因素。第一，中國大陸國內因素可能是其本土鳳梨大產。2018年就有新聞報導廣東省擴大鳳梨種植面積導致嚴重滯銷。大陸官方祭出台灣鳳梨禁令後，大陸媒體隨後力推大陸本土鳳梨。新華社和央視近日陸續報導廣東徐聞的鳳梨即將上市，當地還打造「菠蘿高鐵專列」送貨到大陸各大城市。換言之，任何替代性高的貿易產品，終究要面對輸入國優先保障本土業者的問題，當中國大陸本土鳳梨盛產時，台灣農產品銷路難免會遇到挑戰。

第二，則是大陸長期對台的經濟誘勸。這一波鳳梨禁令還是有台灣人得利。台灣銷陸鳳梨的主要競爭者不是廣東鳳梨，而是海南的金鑽鳳梨。而海南的金鑽鳳梨則是由台灣人與其陸籍配偶將技術帶過去擴大種植成功。也就是說，當陸方緊縮台灣金鑽鳳梨進口的同時，也保障了赴陸種植金鑽鳳梨的台商利益。這也屬於陸方長期單邊吸引台商西進並給予特殊照顧的案例。

第三，鳳梨禁令也可能是以經圍政的手段。由於原本將輸出的鳳梨滯銷，農戶首先將面對衝擊，若滯銷的鳳梨轉入台灣本土市場破壞價格平準，又可能引起廣大鳳梨種植農友的不滿，進而造成民進黨中央或地方縣市首長的壓力。從經濟施壓的角度觀之，中國大陸本就盛產的芒果或者其本土較少種植的蓮霧、釋迦也可能名列下一波禁令清單。期待事態不要再往壞的方向走。

危機也是轉機，若雙方有意願談，那就盡速安排磋商鳳梨檢疫議題。我們無法預期鳳梨禁令之下，農友與民眾會將責任歸咎於誰，但是從民眾踴躍購買鳳梨的熱潮看來，挺農友、挺台灣的氣氛甚高，如果北京放棄就現行管道溝通鳳梨檢疫議題，那麼更有可能產生不必要的政治副作用。

2009年12月22日第4次江陳會談簽訂的《兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，是兩岸官方就兩岸農產品貿易檢疫檢驗的聯繫溝通平台。這是「兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果」，也是蔡英文總統所說的九二會談以後的「既有政治基礎」之一。

鳳梨事件爆發迄今，總統與行政院仍將本案定性為檢疫技術層級議題，這就意味著政府有注意到，陸方是透過既有的兩岸協議傳達訊息。這個訊號不僅意味著兩岸官方對話的機會之窗還在，更足以令人展望兩岸能透過這個既有機制，就鳳梨檢疫與解除進口管制做有意義的對話與協商。

2月26日，陸委會主委邱太三就曾表示，兩岸之間政治性較高的活動還要累積相當的互信。他認為就民間的商務、文化或其他方面的兩岸交流，將會是累積互信的開始。

筆者認為，兩岸的思維爭點主要是體現在，陸方習慣先有「頂層建築」，先講前提，但台灣社會則習慣由下而上地堆積木。鳳梨事件是一個適合由下而上堆積木的議題。若兩岸針對檢疫問題透過既有協議機制處理爭議，針對各項農貿產品可能產生的檢疫風險做出協商、訂定通用的規則，將是累積互信與善意的重要之舉。兩岸需要先從民間的商貿事務著手解開心結，才有機會解開政治層次上的心結。

（作者為前海基會董事長）