3月4日，香港大小報章都報導國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）發布最新的2021年世界各大學學科排名。排名涵蓋文、理、工、商、醫五大範疇，共51個專業領域。在台灣學測放榜、考生準備各科系的甄試及備審資料之際，這項帶有全球視野的排名在網上公布，對大家不無參考價值。

QS就全球85個國家地區的1,440所大學所屬13,883個學科課程進行分析，香港共有九所大學171個學科榜上有名，其中港大及香港中大就分別佔了41個、40個學科。如果僅計算打入全球50大排名學科數目，則港大、中大分別有28及19科系。若僅看全球前十名的學科，則只有四個佼佼者：港大牙科（第三）、港大教育學（第七）、理大酒店與休閒管理（第九）和香港演藝學院的表演藝術（第十）。

雖然香港各大學整體排名略遜於前兩年，不過在歷經前年反逃犯條例修訂的社會紛擾和去年至今的新冠疫情衝擊之下，能夠維持全球排名相對不墜，實屬難得。QS高級副總裁Ben Sowter指出，最新的學科排名證明香港擁有「世界級的高等教育體系」。並且由於疫情過後網上教學仍可能成為「新常態」，他強調只有能在網上和實體環境中提供一流教學的大學，才能於未來世界取得成功。Ben Sowter讚揚港府去年增撥1.65億港元供大學發展網上教學是明智做法，因為那是確保保持全球競爭力和吸引力的必要投資。

在QS使用的四項比較指標（學術聲譽、僱主聲譽、論文引述次數及影響力指數）中，香港各大學在「僱主聲譽」下降幅度最為顯著。反映在不少學生參與頻頻失控的社會事件之下，企業僱主對聘請香港的大學畢業生增多了顧慮。相對來說，回顧20年來QS大學排名，中國內地的大學排名不斷上升已成趨勢。

在最新排名中，中國大陸有88所大學，合共731個學科擠進榜上；當中有126個躋身全球前50名，均屬過去20年以來最佳。成績最亮眼的是北京的清華大學，有三個領域排入全球十強：土木與結構工程（第七）、環境科學（第八）、建築學（第八）。

除了傳統學術評比之外，Ben Sowter特別舉例新冠病毒及氣候危機的研究，中國大陸的研究數量緊隨美國，分別有全球11%及15%的研究發表，居於全球第二。因此，他形容中國高等教育界已做好「帶領全球應對高度複雜、高度緊迫挑戰的準備」，而中國政府及學界數十年來「精心制定的戰略能力」，也反映在新的QS排名之中。

其實不容諱言，QS還是英語本位的機構。固然英語是全球通用語言，但如果也考慮中文的研究成果，中國大陸在新冠病毒、氣候危機的研究成果，恐怕不是區居第二，而更要遠超美國。

英語本位的國際排名，在醫學領域特別凸顯。在全球前50名排名裡，美、英、加、澳四國就囊括37所大學。其他四分之一才分別來自德國、荷蘭、法國、瑞典、丹麥、日本、韓國、新加坡、香港、台灣等十個國家地區的13所大學。而作為人口大國的中國大陸，雖然也有眾多中文醫學期刊及研究，但排名最佳的北京大學也僅列於56名。

即使有英語本位的小瑕疵，但在國際化與全球化的趨勢下，QS世界大學排名仍給所有大學、企業及學生不錯的參考點。雖然美國川普總統四年的保護主義陰影猶存，疫情帶來的邊境管制仍未完結，但短短四年保護主義就被美國選民唾棄，足見長遠來看，打破壁壘才能追求卓越。

眼前在各種多邊關係互動緊密的浪潮下，包括《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）、《中歐投資協定》、一帶一路倡議等等，都在為人類互通有無、化解差異，帶來國際合作的新想像空間。也為在大學任教的筆者，增添不少中亞國家的優秀學生，帶來教學互動的多元性。

全球大學排名上上落落，固然不免幾家歡樂幾家愁。然而，拉高視野才能建立大局觀，真正讀出排名趨勢的弦外之音，才是年輕人思索未來、擘劃行動的主要羅盤方針。

（作者為香港中文大學金融系副教授）