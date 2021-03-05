大陸海關暫停台灣鳳梨進口至今滿1周，民進黨政府一方面手忙腳亂，端不出完整的危機解決方案；另方面，檯面上說不是政治問題，卻無力管緊綠營猛打嘴炮，推諉又卸責，連種苗登陸都推給前朝。由鳳梨事件可看出台灣是典型的淺碟子經濟，經不起振盪，卻只有執政黨看不透。

一方有難八方支援，台灣民眾確實可愛。為幫襯果農，各方不斷提自救方案。名嘴說「每人1天吃18公斤」，但業者算了筆帳，銷陸5萬噸等於3000多萬顆鳳梨，台灣每人1天1、2顆就消化了，甚至不用軍營將士用命。從政府、企業到民間發起的各種認購，至今已超越銷陸總量的半數。

重點還是在決策。看看這周執政黨端出什麼政策？做了什麼布局？我們聽到蔡總統宣布鳳梨賣澳洲，但實際上只賣了13萬元；農委會主委陳吉仲宣布銷日6000噸，成倍增長，但這如何與銷陸4萬多噸相較？不客氣地說，除了嘴炮與政治操作之外，看不到調整產銷配套，除了官樣文章外，也看不到治本之道。

作為操盤「新南向」的台農發公司，原為分散單一市場的風險而設，但5年來一事無成。我駐汶萊代表處代表李憲章第一時間與當地聯繫採購，雖然促成部分採購量，但發現台灣鳳梨價格較當地高3、4倍，也比菲律賓進口貴1倍。蔬果沒冷鏈設備頂多經得起7～10天的海運，又如何經受市場的競爭和考驗。

這就是現實。淺碟型經濟的市場規模有限，難以承受振盪；若以大陸為腹地，則更能幫助弱勢農民，壯大台灣的農業經濟。

見微知著。一個鳳梨都搞得雞飛狗跳，如果接著銷陸9成的鳳梨釋迦、蓮霧也出問題，執政者怎麼辦？再提一百個新南向也起不了作用。