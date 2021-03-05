《台灣音畫》是由台灣民謠組曲改編的交響樂，將〈丟丟銅仔〉、〈思想起〉、〈月琴〉、原住民的〈泰雅工作歌〉等我們耳熟能詳的民謠全化為氣勢磅礴的交響樂。在紀錄片《聽見台灣》中，導演崔永徽陪《台灣音畫》交響樂作者鮑元愷教授走訪台灣，回溯當初創作過程。紀錄片的音樂好聽、敘事流暢精彩同時幽默風趣！只是有個小問題，這位親切熱情又愛台灣的鮑元愷教授不是台灣人，他來自大陸…。

《聽見台灣》紀錄片開頭就充滿驚奇，鮑教授在音樂廳裡拍手鑑音，他到陌生的音樂廳一定會這麼做，藉以測試殘響；但台灣對他來說，已經不再是陌生的地方。

77歲的鮑教授，從49歲開始，為交響樂九度來台，在音樂廳、在山上、在海邊交上許多台灣朋友。他覺得台灣的文脈沒有斷，單在鹿港買個包子，老闆都能告訴他這包子是「文化肉包」，是聽柴可夫斯基某號交響曲某一章音樂製作的，鮑教授隨即哼出這段樂曲，老闆驚訝，鮑教授更驚訝，因為交換名片之後，老闆從名字認出他是作曲家，轉身拿出他為「高山青」創作的交響樂CD。

喜愛是什麼？這就是喜愛。由衷的喜愛是跨越疆域、跨越文化差異，發自內心的。紀錄片捕捉到這段相遇，讓我瞬間感動，打破觀眾與鮑元愷的距離，了解不難、溝通不難，用心就能產生共鳴，兩岸的距離真的沒有那麼遙遠。

在鮑教授的眼中，台灣是個很美妙的地方，這裡的山可以融合熱帶與寒帶植物，這裡的原住民文化兼具了海島與高山特色，他聽到龍山寺的鐘聲，彷彿聽見台灣人心靈，全融入他筆下的交響曲。而我們透過他的眼睛與耳朵重新「看見」台灣，一個我們習以為常卻視而不見的地方。

導演崔永徽過去拍過劇情片《只有大海知道》，她說，她原本是個不懂交響樂的人，卻被鮑元愷的音樂深深吸引；其實我也不懂交響樂，但導演拍出音樂的立體面貌，音樂不只在殿堂裡，每個音符都有身世，都有情緒，我甚至感覺鏡頭下的樂團有如一個有機體，凝聚出音樂的力度。

鏡頭還跟鮑教授到北京，找尋他童年的家，那是個像武俠片場景一樣的老樓房，天井有對開的樓梯，彷彿可以見到武林高手從1樓直接蹦到3樓，他說著家學淵源，談起入學考時發現自己有絕對音感，也談起文化大革命；但最後他說，現在他的身價很高，因為心臟裡裝了好幾個支架，很貴！

看著鮑元愷教授一笑起來有如土撥鼠的大門牙，看著他聽到原住民小朋友唱歌、南管樂手拉胡琴、嗩吶團吹嗩吶，臉上喜不自勝的神情，真的很希望忙著搶救台灣鳳梨的民眾，也能花點時間來看看這部紀錄片《聽見台灣》，認識這位土撥鼠爺爺，他真的很喜歡很喜歡我們的音樂。

（作者為作家）