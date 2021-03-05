白宮4日公布《國家安全戰略臨時指南》，這是美國總統拜登任內第一份國安戰略報告，國務卿布林肯同時發表「為美國人民的外交政策」演說，具體勾勒以人民及國家整體利益為核心的國安與外交目標，「務實、以結果導向」的外交作為將取代川普時期的民粹作風。而鳳梨之亂、新冠肺炎疫苗等層出不窮的例證卻顯示台灣人民的利益與安全難以得到充分保障。

美國的外交、國防、貿易、關鍵產業鏈等重大政策正在進行檢討評估，完整深度的國安戰略預定夏天初期才會定案，白宮因此發布臨時性的戰略指南，作為施政初期的國安政策指導原則。布林肯的首度政策性演說則明列美國外交政策的8大優先議題，向美國人民及世界宣示美國的總體目標與立場。除了美中戰略競爭、重建盟邦與夥伴關係、強化民主價值理念等傳統外交、地緣政治議題外，拜登與布林肯更要凸顯以人民為本的國安理念，彰顯拜登積極倡議的「中產階級」外交。

拜登認為，國安及外交必須以人民為核心，要創造勞動階級就業機會、改善工作環境、提高所得，所謂「經濟安全就是國家安全」；國安必須建立在人民的信任之上，因此要推動「安全、有效、全面」的新冠肺炎疫苗注射，擴大公共衛生能量。此外，討論已久的氣候變遷、高科技研發等議題在拜登國安團隊戰略設計之下，也都納入重大國安範疇。如布林肯的8大優先議題就包括對抗新冠疫情、強化全球衛生安全；扭轉經濟危機、建立更穩定及包容性的全球經濟；建立人道且有效的移民制度；處理氣候危機、推動綠色能源革命；鞏固美國在科技領域領導地位等。

國安必須以人民為核心

美中戰略競爭關係將持續是美國國安與外交政策的關注所在，布林肯更形容對中關係是「21世紀最大地緣政治考量」，並列為8大優先議題中的最後一項。他強硬地表示：「在美國競爭者當中，只有中國有潛力結合經濟、外交、軍事與科技力量，持續挑戰一個穩定和開放的國際體系」；「我們與中國的關係，將是應該競爭時競爭，能合作時候合作，有必要對抗時對抗」。

中國是美國安全的最嚴重挑戰或威脅的形勢難以轉變，白宮的戰略指南及布林肯演說中也重申了美國的堅定立場，但並沒有出現學者專家憂慮的「終極競爭」論調，或是抗中成為美國外交政策的唯一目標，反而關上任何可能合作的大門。

關於台灣問題，戰略指南以一句話肯定「台灣是個先進的民主政體、重要的經濟與安全夥伴，支持台灣符合美國長期承諾」。拜登政府表達了對台灣的一貫支持，但仍然維持「戰略模糊」，也無意師法川普政權利用「台灣牌」挑戰「一中政策」及美台高層官員互動的敏感紅線。

明確界定美國的國安目標及國家利益對美國人民、國際盟友及夥伴、甚至競爭對手都具有宣示意義，代表美國有決心發揮長期優勢，恢復國際領導地位，重整國際秩序，再建盟邦與夥伴的信任，共同遏制中共、俄羅斯等威權體制的擴張。

如以拜登國安模式為標準，民進黨號稱擁有最大戰力的國安「三個鐵三角」，實際的表現顯然不符人民的期望，也與趨勢背道而馳。無論白宮及國務院都將因應新冠肺炎大流行列為優先的國安議題，這也是世界趨勢所向。到3月5日止，全球111個國家已施打了2億7900萬劑新冠疫苗，而台灣一直到3日才盼到11.7萬劑疫苗，且還不能立即施打，顯示民進黨政府未將疫苗取得納入國安考量，或根本是力有未逮，無論如何都是失責、失能的表現。

疫苗短缺也是國安危機

鳳梨之亂則代表與國安有密切關係的經濟利益極為脆弱，「吃鳳梨、救農民」只是急就章，無法保證台灣出口不會受到更多限制，民進黨的國安機制無法保護人民基本的經濟、公衛安全，遑論以外交為工具改善勞動階級的收入及就業。同樣地，氣候變遷將繼新冠肺炎之後成為人類最大敵人，因應威脅，各國已提升到國安層面，積極調整能源及環保政策，而台灣卻陷於藻礁公投爭議之中，可以預期未來必然面對更嚴厲的挑戰。

當民進黨的國安思維局限於「聯美抗中」，用力解讀美國力挺台灣之際，台灣的國家利益及人民福祉正在快速流失中，這都是因為民進黨對國家安全的認知太狹隘，與世界主流存在難以彌補的落差。