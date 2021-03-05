打完疫苗出國就可免篩檢隔離的「疫苗護照」，以色列開始施行，台灣要不要跟？(示意圖/Shutterstock)

隨著新冠疫苗在全球展開接種，困擾世界1年多的新冠肺炎疫情似乎看到了盡頭的曙光，但要達到群體免疫還需要一段時間，我們何時可以從2020的封鎖與隔離中解脫？

以色列最近有個廣告，以誘人的場景和悠揚的音樂開場，一扇門向後開啟，露出陽光明媚的露台和一對輕鬆微笑的男女正等待著用餐，「我們錯過了多少與家人或朋友外出的機會？」配音說著：「有了綠色通行證，門就在你面前打開。」這是以色列宣傳疫苗護照的廣告，但有了疫苗護照，我們就可以恢復正常生活嗎？

包括中國和歐盟的很多國家已在規畫疫苗護照。紐約州已開始對即將推出的Covid-19數位健康通行證（Excelsior Pass）進行測試，此通行證可顯示陰性檢測結果或證明有疫苗接種，使用區塊鏈來保護隱私，並允許個人儲存、管理和在移動設備共享自己的健康狀況。每個通行證均有代碼，供大眾場所使用驗證程式進行掃描。

首批疫苗已經抵台，雖然數量不多，中央流行疫情指揮中心也要解決誰該先施打、誰不願意打的問題，因為即使是第一線的醫護人員也有一些人對AZ疫苗抱著謹慎抗拒的心態，此時如果總統、行政院長、衛生部長和各大醫院院長願意率先施打，應會給民眾更多信心。另外，政府也應提供已施打者證明，例如疫苗護照，讓這群人有一些群聚活動的便利，例如演唱會可優先購票等，這樣更可鼓勵猶豫不決的人趕快接種，讓台灣盡快達到群體免疫的效果。

疫苗護照的好處，首先可以解救遭受重創的旅遊業。對即將來臨的奧運，或許日本也可以開放各國有疫苗護照的人進場觀賽。但這可能變成「一個地球，兩個世界」，接種疫苗者可自由活動，還未接種者會被限制旅行和活動範圍，尤其對一些拿不到疫苗的國家是否公平，值得省思，畢竟目前新冠疫苗主要都被科技進步的國家所掌控，台灣也要小心不要淪為了「國際疫苗孤兒」。

但疫苗護照要包含哪些資料也是個大問題，到餐廳或演唱會可能只要顯示你有打過疫苗即可；到醫院看病可能需要你何時打、打哪家疫苗、最近檢測是陰性等資訊，或者你沒有打疫苗，但是已從新冠肺炎中康復，如何整合眾多資訊，並不容易。

政府也應該給人民兩種疫苗護照的選擇，可利用手機應用程式或紙本的方式，紙本較麻煩，但應用程式有隱私和資安的風險。此外，還有假疫苗護照、海關如何辨識不同國家的疫苗護照等問題。而且新冠疫苗到目前並無法保證百分之百的防疫，任何微小的漏洞都可能再變成公共衛生的惡夢。

台灣防疫在隔離方面做得很好，下一步就是希望盡快開放國境，而疫苗的施打和疫苗護照將是其中的關鍵。但以日前政府推動eID（電子身分證）遭遇的反彈，推動疫苗護照須未雨綢繆，思考解決隱私和安全等民眾最關心的問題。

（作者為國立台北商業大學校長）