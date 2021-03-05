大陸自本月起暫停台灣鳳梨輸入，這一突然之舉，雖令不少人感到訝異甚至驚嚇，卻也意外掀開了蔡政府農業政策的祕辛，其中，國家隊的人事安插私相授受、鯨吞蠶食國家資源，卻完全無法發揮應有的功能，最是令人憤怒。

在蔡政府的一聲令下，全台進入大啖鳳梨的狂潮，名嘴要大家1天吃18公斤、國軍餐餐有鳳梨，包括台酒、台糖等國營事業則高調宣布加入大量採購鳳梨的行列，一時間，鳳梨國家隊令不少人為之目眩神迷。

但不久後外界卻發現，台糖的鳳梨罐頭用的並非台產鳳梨，隨著台糖工廠外移，罐頭使用的是泰國鳳梨。台糖還坦承，這樣的生產模式短時間內不會改變。至於台酒的鳳梨啤酒早已推出多年，也的確頗受消費者歡迎，只不過仍賣不過1年銷台金額高達17億台幣的大陸啤酒。

此外，僑委會鼓勵台商、僑胞購買鳳梨，據聞情況踴躍，僑委會說將陸續出口20個貨櫃的鳳梨。但台商和僑胞反映，台灣鳳梨無法進入美國等國家。搞半天就是主事者拍錯馬屁的尷尬忠字舞。

各種搶救鳳梨大作戰行動，有的可笑，有的其情可憫，但是看在其出於一片熱心的份上，倒也令人不忍苛責，最可惡的是，蔡政府老是利用危機擴增新單位，再順手牽羊各種國家資源。面對大陸對台灣鳳梨的禁令，行政院長蘇貞昌說，蔡總統指示成立農產品國家隊；農委會迅速祭出10億元補助搶救鳳梨，還表示會持續輔導業者、在新興市場通路舉辦台灣農產節活動、設置台灣農產品專區等等。

等一下，蔡英文在第一任上任時，不是已經在2016年成立了「台灣國際農業開發股份有限公司」（台農發）嗎？當時農委會曾豪氣干雲地說，台農發將翻轉傳統農產品的外銷觀念，結合各方經驗及力量，協助台灣農業重新調整產銷供應鏈、改善供貨體系，建立完整的國內外銷售管道，改善外銷農產品的產業結構與行銷模式，協助農民外銷，以提升農民收益blabla。當時台農發就是選定鳳梨等水果作為主力，進行國際行銷。

而後農委會又陸續成立了「農業投資公司」（台農投）和「農產品外銷平台」，等於已有3大農產品國家隊，然而，5年過去了，大陸的鳳梨禁令卻宛如一面照妖鏡，不但映照出台農發的無能，更顯示農委會主管的無品。

鳳梨無法出口到大陸，蔡政府只能要大家「把賣不出去的鳳梨吃回來」，證明台農發一點功能都沒有發揮。

更糟糕的是，藍委爆料，台農發的董事長是農委會主委陳吉仲的學生，而董座之妻還是陳吉仲的祕書，也是陳的指導學生。

就算用人唯才、內舉不避親，也要看能力。台農發成立至今，累計虧損已達總資本額的3分之1。陳吉仲到底是跟誰借了膽子，竟敢安插自己的學生如此尸位素餐，在沒有績效的賠錢單位坐高位、領高薪？

有這麼無能又無恥的農委會主委，蔡英文再成立一百個農業國家隊都是白搭。下次再有農產品賣不出去，還是只會叫全民吃好吃滿，用新台幣搶救！

（作者為資深媒體人）