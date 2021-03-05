女力崛起話題近來在大陸很夯，尤其「三八婦女節」即將到來，大陸生活、房產資訊網站發佈《2021女性置業報告》，報告顯示大陸有8成女性有買房決策權，並且有2成女性可以不依賴其他人，有能力自己購置房產。

大陸一線城市房價高昴，年輕人普遍買不起房，以往大多仰賴父母付頭期款，自己每月還貸款。但在大陸58同城、安居客網站發佈的報告顯示，有2成女性準備自己獨立買房，經濟實力可見一斑。

不僅如此，大陸女性在買房的態度上，也變得更堅定，有近4成打算在兩年內買房，在5年內買房的比例則高達8成以上。

是否購屋、房屋買在什麼位置等等，這類問題誰說了算？在2018年有65.2%的女性表示自己是購房的決策人，這一數字在今年上升到了82.3%。自己的房子自己買，自己的房子當然更要自己決定。

台灣近來因桌球CP江宏傑與福原愛婚變風波，「不要與公婆同住」在年輕女性中廣泛獲得認同。大陸的這份《2021女性置業報告》，同時也調查了是否願與公婆同住的問題。

有近6成的大陸90後女性表現出不介意與公婆同住。主要是考量現實需求，其中近5成需要長輩幫忙照顧小孩，另有3成則是因為要照顧老人。不過，不介意與公婆同住，也體現出大陸年輕女性在家庭中的地位，比較不會擔心成為「受氣的小媳婦」。