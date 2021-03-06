受到5G、AIoT，以及新冠疫情造成遠距上班等需求，帶動半導體產品需求旺盛。科技部長吳政忠3日宣布，包括竹科、中科及南科等三大科學園區，2020年的營業額首度突破3兆元，較2019年成長15.03％，全年整體出口額更是成長了16.19％，再加上就業人數也同步成長3％，使得這三大科學園區在營業額、出口額與就業人數等三大指標呈現同步創下歷史新高的紀錄。

吳政忠部長除了展示三大科學園區在2020年的亮麗績效，更不無得意的樂觀預估，2021年在半導體需求帶動下，三大科學園區的營業額將可望再成長5.36％，提升至3兆1,900億元。而其中積體電路產業和電腦及周邊產業更將分別成長19.51％與51.06％。

除了科技部的績效報告之外，國際半導體產業協會（SEMI）也在同一天發表年度半導體關鍵布局的市場展望報告。指出從去年以來台灣半導體產業氣勢如虹，已經成為全球舉足輕重的產業。報告同時也預期，台灣今年將重回全球最大半導體設備投資市場。

不過，SEMI除了預估今年全球半導體市場有機會較去年成長10％，讓台灣半導體產業營運看旺之外，卻也點出台灣的半導體產業發展前景，正面臨地緣政治影響。包括因地緣政治局勢將加速生產轉移與供應鏈搬遷步伐，以及因保護主義的興起，將推動其他地區製造能力的進步。因而提醒台灣需要不斷創新與增加投資規模來增強競爭力，並解決留才與人才短缺的問題。

檢視科技部和SEMI的這兩份報告，在高度肯定台灣半導體產業的營運績效及國際競爭力的同時，相較於科技部的大秀績效，SEMI則是同時對於台灣半導體產業的未來發展前景，提出了可能將面臨到的風險與預警。平情而論，SEMI的風險預警，不只不是無的放矢；更準確來說，其實還低估了風險可能帶來的衝擊力道。

探究SEMI所提到的地緣政治可能帶來的風險影響，具體而言也就是美國在川普總統任內所粗暴掀起的美中貿易戰、科技戰，在拜登總統上任後，即使他曾宣稱中美兩國未來仍會有「激烈競爭」，而並非兩大強權之間的「對抗」。但拜登政府先是不顧美國企業界的反對，宣告繼續實施一項川普時期旨在對抗中國科技企業威脅的規定，美國商業部將有權以「威脅國家安全」為由，封殺涉及技術的商業交易。同時也傳出美國海外投資委員會（CFIUS）已成立新部門，將大量回溯審查中資在敏感技術的創投交易，並預計在年內會有大量的罰款、撤資等懲罰。

緊接著此項預計於3月間正式生效的新規之後，一位美國高級官員也透露，拜登政府還計畫在半導體、5G、AI及生物科技等領域，與其他國家組成聯盟，防止中國成為全球科技龍頭。而其中的半導體聯盟，預計將包含台灣、韓國及歐洲的主要晶片生產國家。

在拜登政府帶風向之後，美國貿易代表署（USTR）也公開表示，美國正重新審視對中政策。未來將採取「一切可用工具」，應對中國的不公平貿易行為。另外則是美國人工智慧國安委員會（NSCAI）也在最新報告中警告，美國過度依賴半導體進口，尤其是台灣，將使美國經濟、軍事戰略出現弱點，未來更難應付海外政府干預、天然災害或其他事件帶來的衝擊。該會因而具體建議美國應聯合盟國，實施先進半導體設備出口管制。

臚列拜登政府迄今所啟動及規劃的面對美中兩國「激烈競爭」之對策，除了首當其衝的中國自然不會束手就縛之外，對台灣而言，則不啻出現了一個具高度風險威脅的漫天烏雲。過去一年來台灣科技產業特別是半導體產業所繳出的亮麗營運績效，反而可能使台灣身不由己的捲入美中新一輪「激烈競爭」的風口浪尖。面對此一可能風險，雖然工總在1月間就曾在「拜登時代產業應變思維戰略」中，提出「左右逢源」的產業應變策略，包括應盤點產業技術來源，規劃因應方案，以及避免選邊站而顧此失彼。但如前所述，一旦美國要把台灣納入「半導體卡中聯盟」時，台灣難道敢不領情？而一旦加入，美國進而要求台灣業者不得對大陸繼續供貨，則台灣只會陷入左右為難的困境，而不易落實左右逢源的想望了！

沒有錯，危機也許會帶來轉機，但過去一年台灣半導體產業亮麗的業績，卻也可能給相關業者形同「匹夫無罪，懷璧其罪」的兩難困局。期待科技部不要只是陶醉於半導體產業的亮麗表現，而是要承擔及找出可以協助業者化危機為轉機的可行對策！

(工商時報)