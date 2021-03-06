大陸禁止台灣鳳梨，陳亭妃又推到國民黨頭上，說是馬政府時期增設的「台灣農民創業園」，讓台灣的農業技術外流大陸，都是國民黨的錯！

國民黨立刻反駁，2005年的扁政府陸委會就承認「民間自行開發的技術外流，政府很難管控」；所謂「台灣農民創業園」，也是成立於2006年扁政府時期；媒體也找出資料，5年前到海南島種台灣金鑽鳳梨的，是民進黨籍里長跟配偶。

不過真正詭異的，是民進黨的心態：農民不能到大陸賺錢嗎？

鄭麗君的老公、林昶佐的媽媽，柯建銘接班人鄭宏輝…，都有到大陸賺錢，更不用說何志偉家族的陽信銀行是敏感的特許行業，依然直接到大陸設點營運，把台灣的技術、know-how分享給大陸。

民進黨的親朋好友可以「賺中國錢」，辛苦的農民就不行，連對農民也要雙標？那幹嘛賣鳳梨給大陸？

至於說，大陸有了台灣的鳳梨技術，就不需要買台灣鳳梨，真的是想太多了。大陸現在有14億人口，隨著消費力的增加，水果已經是「淨進口」，是全球第二大的水果進口市場。

光看禁止台灣鳳梨進口，廣東的鳳梨價格上漲3倍，就知道大陸本地的產量是不足的。大陸市場對農產品，永遠有需求，民進黨與其牽拖國民黨，不如好好想想為什麼馬政府時代沒有這樣的問題。