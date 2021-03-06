美國中情局局長提名人伯恩斯表示，「勝過中國」將是未來10年美國國家安全的關鍵，他並形容「在越來越多的領域中，習近平治理下的中國，是不好對付的威權對手。」伯恩斯這兩個觀點我都同意，但我認為，美國要勝過中國，看來很難，而且會越來越難。

伯恩斯也許還沒看清楚，21世紀的中美霸權之爭最終必須是一場意識形態之爭，並且雙方所爭的早已不是上個世紀東西兩個陣營的意識形態了，而是一場「被中國優化的社會主義」與「被美國異化的資本主義」之間的PK。

上個世紀，西方或美國之所以勝過東方陣營的蘇聯與中國，是因為那是一場「健康的資本主義」與「缺陷的社會主義」之間的較量。美國當時的資本主義是從18、19世紀早期不成熟的資本主義修正而來，以政府的職能矯正了資本主義下必然出現的貧富惡化問題；另一方面，蘇聯與中國則是進入了社會主義3個100%的誤區，即100%的計畫經濟、公有體質與閉關鎖國，從而徹底地束縛了生產力與積極性，如此兩相博弈，東方陣營敗給西方陣營，理所當然。

東方陣營敗下之後，蘇聯解體，中國進行改革開放，在堅持社會主義路線下，以市場經濟、混合所有制及融入全球化全面矯正了3個100%的缺陷，稱為「有中國特色的社會主義」。從社會主義的源頭了解，社會主義強調對人文及自然的關懷，本就是一種高道德標準的倫理。

可惜冷戰時期的社會主義排斥了市場經濟及私有民營制，不僅斲傷了生產力，最終連社會主義要追求的公平正義也同告落空，所以是「有缺陷的社會主義」，敗得不冤。改革開放之後，中國矯正了缺陷，這個「有中國特色的社會主義」既有社會主義又有市場經濟，這就說明了今天的中國何以既能有全球最快速的經濟增長，又能實現史無前例全球僅見的全面扶貧與小康社會。

美國模式的資本主義由於對社會主義一貫存在著歧視與排斥的基因，因而缺乏來自社會主義倫理的平衡與節制，自然而然演變為資本的無限擴張與全面滲透，故稱為「異化的資本主義」或「有美國特色的資本主義」。

進入21世紀之後，美式資本主義的缺點逐一暴露：時不時爆發金融危機，造成包括美國自己在內全球的巨大傷害，但華爾街資本集團卻未受任何制裁；貧富差距持續擴大，導致社會矛盾動盪及民粹主義的螽起；資本集團以不同形式滲透到政黨、國會及包括了軍功、槍枝、醫藥、糧食、媒體、文化、娛樂的幾乎每一個領域，嚴重扭曲了經濟社會政治的正常運行。

面對中國持續強勢崛起，美國方方面面都面臨著來自中國的嚴峻挑戰，近年來雖然心態上似已做好長期競爭的準備，但中美雙方在意識形態與體制上的根本差異，早已注定了這場世紀之爭的必然結果，歷史或會記載這是一場「優化了的社會主義」vs.「異化了的資本主義」的大PK。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）