3月4日，被稱譽為南韓包青天的檢察總長尹錫悅在一年多來的文在寅政府與執政「民主黨」國會議員的辭退壓力下，遺留任期4個月餘，突然自行宣布辭職。青瓦台發言人康珉碩立即轉述文在寅接受他的辭職。新聞頓時成為南韓政治圈的颱風眼。

尹錫悅辭職理由很簡單。「無法眼睜睜地看著常識和正義被文在寅推翻，破壞憲法精神與法治制度，最終受害的是人民。因此，為了堅守自由民主主義和保護人民，今後無論自己站在什麼工作崗位，將秉持一貫立場繼續奮鬥」。強烈暗示，這場「文尹鬥」沒完沒了。

尹錫悅與文在寅的「愛恨」歷史。2016年12月，尹錫悅擔任崔順實國政壟斷事件特別搜查組長時，被文在寅看中。2017年5月文在寅上台後，立即提拔尹錫悅成為首爾中央地方檢察長，配合文在寅推動的「清算積弊」（轉型正義），一舉把李明博、朴槿惠兩位前總統、大法院長、國情院長等捉進牢獄。接連立下大功，2019年7月又攀升成為任期2年的檢察總長。

昨日戰友變成今日敵人。自2019年12月，尹錫悅指揮檢察官調查文在寅身邊紅人曹國前法務部長一家人涉嫌偽造文件等案起，與文在寅結下冤仇，其間，文在寅為罷黜尹錫悅，不惜犧牲2名法務部長，現在找來民主黨所屬國會議員朴範界兼任法務部長繼續與尹錫悅鬥爭。

因為，文在寅最怕的是，尹錫悅目前手中的諸多弊案會燒到自己頭上，無法安然隱退。所以，利用執政黨在國會多數席次優勢，為了解散檢察廳組織，不顧反對黨和人民的強力反對，國會通過立法已成立「高級公務員搜查處」、「國家搜查本部」。目前正在醞釀6月另設立「重大犯罪搜查廳」，以達到完全瓦解檢察廳的目標，屆時，檢察廳成為僅負責起訴的「公訴廳」。

面對有70多年歷史的檢察體制存亡關鍵時刻，尹錫悅為保護檢察廳永續挺身而出，選擇提前辭退。一是寧可犧牲自我，完成保全大我（檢察官原有偵查權）；二是突破執政黨擬立法禁止尹錫悅明年3月出來競選總統大位；三是影響只剩1個月的首爾、釜山市長補選。

因此，今後尹錫悅的一舉一動，將受到朝野注目。目前南韓想參選總統的人有10多個名單情況下，尹錫悅不僅民調能一直排在前3名內，支持率也遠超過其他反對黨「國民之力」總統候選人，自然成為文在寅和執政黨的強敵，深怕尹錫悅當選後立即採取報復。

4月7日可謂總統選舉前哨戰的首爾和釜山市長補選朝野候選人名單大致底定，展開極烈選戰。反對黨的審判文在寅失政與政黨輪替口號響徹雲霄，文在寅則以金援因疫情受害人民及建造新機場等公開「賄選」。

惟南韓選民認為，今日逼走尹錫悅的人是文在寅，明天造就尹錫悅當選總統的人也是文在寅。4年的社會對立、分化種子，怎能期待開出美麗的花朵呢？蔡英文和文在寅的差別在哪裡？南韓有包青天，台灣的司法從政人員除了忠犬，還有哪個有風骨、有氣節的？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）