拜登發布第一份國家安全戰略指南，明確表示會支持台灣這個「民主政體」，蘇貞昌非常得意，「誰說民進黨押錯寶」？

民進黨有沒有挺川普，只要看綠媒選前如何嘲諷拜登「失智」，根本不用討論。說民進黨押錯寶，不是因為大選的結果，而是既然拜登也同樣會挺台灣，民進黨根本不用在川普、拜登之間選邊站。

果然，拜登上任後手法更細緻，對大陸是又拉又打，對台灣則是「實質重於名義」，回到過去馬英九、歐巴馬時代的交流模式。讓人意外的，反而是仇中教主蘇貞昌，居然會因為「民主政體」4個字而興高采烈，得意洋洋。

蘇貞昌滿足於台灣的「民主政體」地位，再次證明：法理台獨，假的！制憲正名，假的！一邊一國，假的！

2016年底，歐巴馬在卸任前夕說：「中國已經承認台灣擁有自己的實體，這個現狀固然無法讓所有涉事者全然滿意，卻維持了和平，並讓台灣得以成為相當成功的經濟體，台灣人也擁有高度自決權。」

現在拜登回到歐巴馬路線，蔡英文總統也應該重新思考兩岸政策。

國際社會很現實，對岸是「國家」，台灣是「政體」，我們當然不滿意，但也是無可奈何。至少在兩岸內部的溝通上，沒有辦法「國家對國家」，至少也要「政體對政體」。

民進黨若能接受兩岸以「政體」地位交流協商，重啟對話、東風雨露，也就不遠了。