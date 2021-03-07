中國大陸宣布從3月1日起禁止台灣鳳梨進口，農委會除表達遺憾及不解外，表示將增加多元銷售管道。行政院長以下各級官員也開始大力推銷鳳梨，強調「吃鳳梨救台灣」，動員民間團體採購。但這可能搞錯方向，水果有替代效果，多吃鳳梨，其他水果就會少吃；如果真的每人一天吃一顆鳳梨，其他水果銷路都會往下掉。

民粹式回應危機就好像吹泡泡，短期似乎鼓舞民心，長期卻有希望破滅的風險。鳳梨年銷大陸4萬噸，市場並不容易消化，如果禁令擴大到釋迦、蓮霧等其他農產品，除非以保價方式收購銷毀或多來幾個颱風大量落果，否則水果價格有崩盤之虞。還記得澳洲龍蝦嗎？去年中國禁止進口後，澳洲同樣呼籲團結猛吃龍蝦，但只短期有效，現在價格腰斬。

中國會擴大禁令嗎？要回答這問題，必須先探討中國為何禁鳳梨。

公開的理由，是中方在進口鳳梨中多次發現有害生物。不過這理由恐怕難以解釋為何去年發現介殼蟲，卻到今年3月才禁。蔡總統批評這「非正常的貿易考量」是對的。不過台灣禁止中國600多項農產品進口，中國卻同意鳳梨、蓮霧等進口免稅且快速通關，原本就出於惠台讓利的政治性考量。如今台灣民粹視讓利為統戰，那麼中國大陸收回讓利也只是剛好而已。

但為何是現在？

這兩年台灣追隨美國前川普政府的抗中政策，對中國強硬對抗。不僅禁用華為5G，還限制中國口罩、疫苗等產品進口；中國製造被排除於政府採購之外，淘寶與愛奇藝也被驅離；外交部與陸委會經常「嗆中」打口水戰，被批評為「逢中必反」。中國如果要制裁台灣，去年取消ECFA適用即可，無需拖到現在。

一個可能性是測試新上任的美國拜登政府，挺台灣到底是玩真的還是玩假的，看看拜登政府對這禁令有何反應。另一個則是中國內部經過長期辯論，對台政策終於轉彎，由讓利的「胡蘿蔔」轉變為制裁的「棒子」，以回應台灣高漲的抗中民粹。

如果是前者，就無所謂後續；如果是後者，那麻煩就大了。依據去年中國制裁澳洲的經驗，棒子只要舉起，就不會輕易放下，只會隨著對方回應與效果的檢討而逐漸擴大或暫停。我們梳理一下中國對澳洲貿易制裁的脈絡，以釐清中國貿易戰特色。

中國貿易戰特色

2018年，在美國川普政府的號召下，澳洲成為全球第一個禁止華為參與5G建設的國家。2020年4月，再度呼應川普「中國病毒」的指控，呼籲國際社會針對新冠疫情源頭展開獨立調查。一連串不友善行動惹惱了北京。5月12日，中國以違反檢疫要求暫停4家澳洲企業的牛肉進口。18日，再宣佈對進口大麥徵收80%的反傾銷、反補貼稅。6月5日，再以澳洲涉及「種族歧視言行和暴力行為」，發布「切勿前往」的旅遊提醒。

這是中國第一波貿易戰攻勢。澳洲雖抗議但並不在意，總理莫里森（Scott Morrison）的強硬態度並沒有改變，中國則對澳洲要求談判的提議已讀不回，兩國關係持續惡化。9月9日，澳洲政府以國安風險撤銷兩名中國訪問學者的簽證。14日，澳洲外長佩恩（Marise Ann Payne）在聯合國人權理事會視訊發言中，針對新疆與香港議題批評中國。

10月，中國第二波貿易制裁啟動。市場先傳出中國拒絕澳洲煤炭進口的消息，數十艘運煤船被迫停在海面。11月2日，中國宣布澳洲木材因檢疫出蟲害禁止通關。隨後再傳出中國貿易商受命停止進口7類澳洲商品，包括煤炭、大麥、銅礦、糖、木材、葡萄酒與龍蝦。

這次澳洲反應激烈，一度傳出有意禁止鐵礦砂出口以反制中國，但在導入川普敗選因素後態度放軟。11月24日，莫里森宣稱不會在美中之間「選邊站」，並對中國的經濟發展成就給予肯定。但中國不買單，28日宣布對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，加徵保證金最高達212.1%。澳洲也不願意將姿態放得太軟，兩國仍不時互噴口水。

今年2月15日，莫里森在受訪時批判維多利亞州與中國簽署的一帶一路協議對澳洲「沒有任何好處」，澳洲可能廢止該協議。2月26日，中國再將七星斑魚，列入不准進口的黑名單。中國對澳洲貿易戰仍是現在進行式。

雖然同樣以屈服對手為目的，但基於文化差異性，中國的貿易戰模式和川普明顯不同。中國貿易戰有以下特色：

（一）以技術性理由制裁或禁止進口。包括2016年反制韓國部署薩德（THAAD）系統事件，中國制裁都是用技術性理由，並不明言其政治相關性，也不說明如何解套。對澳洲貿易戰，中國外交部發言人僅不斷重申：「希望澳方同中方相向而行，多做有利於兩國互信與合作的事」，但澳洲要做那些事才會取消制裁，並不明言。

（二）制裁啟動後拒絕談判，直至達到目的為止。澳洲曾多次要求與中方討論貿易問題，中國均置之不理。中國風格是「讓子彈飛一飛」，確定對方服軟後再談判。

（三）公告制裁後立即實施，沒有事先警告，哪個項目將遭制裁不易預測。不過中國會先做好功課，以強化禁止進口的技術性理由，例如台灣鳳梨的介殼蟲與澳洲原木的樹皮甲蟲；如同子彈先上膛，待命射擊。

（四）但制裁項目仍有選擇性，通常是具替代性，可以從其他地區進口的商品。中國不會制裁替代性低的項目，例如澳洲的鐵礦砂，以免傷害自己產業。

（五）制裁採階段性，視對方回應再加碼或者暫停攻勢，但在對方未完全服軟前，所有制裁都不會取消。

（六）所有制裁行動均可逆轉，達到目的後即可恢復。中國並無意改變雙方本質上的貿易關係，只是透過貿易戰迫使對方服軟。這是中國大陸對台灣不終止ECFA，卻禁止鳳梨進口的原因。因為停止ECFA後不能逆轉，兩岸貿易關係將本質上改變，而鳳梨禁令隨時可以取消。這也可推論中國大陸目前仍寄望「和平統一」台灣，不至於貿然「武統」。

當然，這也表示中國很可能繼續加碼。中國模式的貿易戰是文火慢燉，不是大火熱炒，制裁是一步一步來，是否有下一步要看對手回應。如果蔡政府或台灣民粹以高姿態強勢回應，加碼的機率就高，而且制裁項目將不只是農產品，還會向其他產品擴散。

鳳梨禁令之後

所有的貿易關係都是相互依賴，但貿易戰能不能打得起來，就看貿易結構傾斜得到底有多嚴重。

當初川普對中國打貿易戰之所以能得心應手，是因為中國對美出口4,500多億美元，美國對中國出口只有1,500億。美國可以對2,600億中國出口商品加稅，中國即便對所有美國商品加稅也沒那麼多，最後只好簽署《中美經濟貿易協議》，不僅關稅未除，還承諾兩年增加進口2,000億美國商品。

中澳貿易結構，2019年中國自澳洲進口1214.32億美元，出口僅481.86億美元，傾斜如此嚴重，對澳洲打貿易戰當然也就得心應手。澳洲不敢禁止鐵礦砂出口反制中國，因為激怒中國後報復更嚴重；正如中國當年不敢用禁止稀土出口反制美國一樣。

所以中國如果對台灣打貿易戰，同樣也將得心應手，因為貿易結構傾斜得同樣嚴重。2020年台灣出口大陸及香港金額達1514.52億美元，進口647.79億美元，中國大陸籌碼比台灣多得多。這當然也限制了台灣不能用禁止晶片出口反制中國，除了激怒中國報復外，也找不到其他買家。近日所謂加入美、日、韓供應鏈體系的脫勾論是不切實際的；因為美國沒有那麼大的市場，何況拜登正推動「買美國貨」（Buy American）與美國製造。

中國會不會繼續加碼要看蔡政府的應對，如果像去年一樣強硬抗中，答案很肯定。果農也不必期望鳳梨禁令短期內會取消，解套條件已經開出來了，國台辦講得很清楚：兩岸關係只有回到92共識的政治基礎才能改善，「捨此別無它路」。

中國對台貿易戰已經開打，在不願承認92共識下，鳳梨禁令無解，但可努力避免讓更多商品被禁。思考如何調整過於親美的路線與「逢中必反」的口水戰，比宣傳「吃鳳梨救台灣」更實際。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）