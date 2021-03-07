大陸暫停台灣鳳梨輸入事件演變至今，兩岸政治僵局與民粹對抗、台灣內部藍綠相互撕裂的惡性漩渦不斷上升，其中除了我方府院及各部會對問題的定調多次出現自相矛盾的狀況，為討好民粹，甚至是被民粹拉著跑的政治風向，透過國家隊、大內宣與網軍側翼這三種操作模式，已成為民進黨政府應對危機的三道魔咒，形成台灣不斷自我消耗、難以脫困的魔障。

軟性定調經不起現實考驗

蔡總統改組國安團隊人事後出現的鳳梨事件，外界普遍認為是陸方有意的測試，希望確認蔡政府是否真心希望兩岸春暖花開，蔡總統一開始也的確是以穩健謹慎的態度面對問題，新任陸委會主委邱太三亦表態希望雙方回歸兩岸既有協議機制來處理，努力促成兩岸重啟技術性溝通、共同尋求解決之道。

但「軟性定調」經不起現實考驗，蔡總統次日就以民進黨主席身分發表「台灣不會被打倒」談話，並與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌府院三巨頭兵分三路南下產地，喊出打造「鳳梨國家隊」以穩定民心。蔡政府更故技重施發動大內宣，鼓勵全民「吃好吃滿」鳳梨愛台灣、要求國軍餐餐吃鳳梨、經濟部與農委會全力賣鳳梨。

只要碰上危機，就打出團結牌、喊出愛台灣口號，已成了民進黨政府解決問題的法寶，從口罩到鳳梨，組織國家隊對抗大陸，這招似乎屢試不爽。基本上，若以為害和後遺症程度來說，動輒組成國家隊還是最輕的，頂多是被譏諷為弱智無能，只能一時治標卻不治本，甚至療效因刺激麻木而遞減，最糟的是團結成了口號，有朝一日真正需要團結，卻被認為是口號，就後悔莫及了。

其次則是大內宣，這是民進黨嘲笑威權政體控制媒體的說法，自己掌權後卻越用越得意而不自知。大內宣的盲點是透過內部漫天蓋地的宣傳塑造輿論，甚至自欺欺人，最後便是自嗨，自以為天下無敵，宣揚「非我族類、其心必異」，結果大內宣變成大內縮，全然不知盤面越做越小，像黑洞般向內限縮崩塌，把國家與社會一起拉入不知長進的深淵。

最可怕的是網軍側翼的殺傷力，這種結合了意識形態、黨政豢養，以網軍和特定名嘴而組成的政治新異形，固然被民進黨運用得出神入化，還屢建「奇功」，卻漸漸變成一種無法有效掌控、自行其是甚至反噬的黑暗力量。這次鳳梨事件，名嘴要大家「1天吃18公斤、連吃兩個禮拜，怕什麼！」，雖違反常識因而備受爭議，但視為娛人娛己之詞，倒也無傷大局。但三立政論節目稱「賣給日本的鳳梨，都是經過嚴格精選，賣給大陸用菜頭混充，看起來像鳳梨，大陸也會要」，經過大陸媒體與網路傳播，對兩岸民間感情造成嚴重傷害，就極為不智了。

「公護盟」也被扣上紅帽

民進黨接受大陸讓利，又一味宣揚反中，這種表裡不一的矛盾，已到了人格分裂狀況；這種彷彿吃定大陸、把對岸政府和人民當成冤大頭的心態，透過大陸媒體報導、網路發酵，大陸人民會怎麼想？我方固然因為民主制度與人權法治，對大陸官方有質疑批判，但何必去傷害兩岸人民情感，連這最後的安全維繫基礎也要破壞？鳳梨相對事小，台灣的半導體行業才是最重要的命脈，整天喊著護國神山，可是當中美兩國都決心要發展自己的半導體產業時，台灣還能撐多久？

又如藻礁公投聲勢越演越烈，議題聲量持續揚升，綠營網軍側翼為了阻擋和帶風向，竟然妄想洗腦稱挺藻礁就是挺國民黨，支持護藻礁的「公護盟」也被扣上「中共同路人」的紅帽，這麼顛倒扭曲、荒謬偏執的抹藍抹紅，竟然也扯得出來！

新冠疫情爆發以來，民進黨對大陸的歧視性言行、不必要的禁阻措施罄竹難書。府院不知是演雙簧或各唱各的調，當蔡英文不再對疫情使用歧視性用語後，蘇貞昌擇「惡」固執，繼續用「武漢肺炎」4個字刺激大陸人民的神經。所有反中、仇中言行都會留下痕跡與傷害，蔡英文選後1年民調支持度仍然過半，政治能量強大，卻不願或無法導正這三大魔咒的迷障，更大的失控與災難必將緊隨而來。