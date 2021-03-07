原本外界預料大陸將不再訂經濟成長目標，但5日大陸全國人大會議開幕時，大陸國務院總理李克強宣示，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長6%以上。北京訂出成長目標，應該有其對內與對外的戰略意義。

過去20多年來，大陸每年都會訂定經濟成長率目標，但近年在成長率下降、變數更多更難掌握後，所謂的成長率目標多以一個區間表現；去年因為疫情因素，官方放棄設定經濟成長率目標值，十四五規畫也未訂成長目標，與十三五規畫設定「超過6.5%」的目標值不同。

外界原先認定大陸官方今年也不再設定成長目標，因此對李克強宣布6%的成長目標感到意外。官方再度訂出GDP成長目標值，應該有其戰略的考量。

對內部而言，有一個目標值會更容易動員，拉抬經濟；對外而言，即使川普下台，但中美之間的競爭依然日益激烈，要避免美國的「經濟孤立」，大陸一定要拉住歐盟、日本、東協等其他大型經濟體，而要拉住其他國家的最大誘因就是：大陸廣大的市場，較高的成長率代表更強的需求、擴張的市場。

當然，6%以上的成長率目標，是安全保守的數字。在經歷去年的低度成長後，因比較基期較低，各國今年的經濟成長率預測值相對會更高，外界對大陸今年的成長預測多在8到9%之間。所以6%這個成長率數字外界「感覺不錯」、容易達成、不必承擔因過度刺激而引發後遺症的風險，是一個安全的目標。