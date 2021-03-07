綠營網軍為了抑制珍愛藻礁公投的氣勢，打出「南部人請貢獻出你的肺」哏圖，呼應經濟部長王美花說「如果藻礁公投通過，將出現電力缺口，要多用500萬噸的煤炭來提高燃煤發電量」荒謬劇。不過，這般操弄南北分化族群的惡質手法，恐怕引來人民更凶猛的怒火。

哏圖傳達「為了藻礁，為了台北的經濟發展，南部人願意燒煤發電，犧牲小我，南電北送……」親綠網軍操作南北對立，把支持藻礁公投等同讓南部人犧牲了肺，這般惡質的操弄分化，凸顯一個不負責任的政府，在野時為反對而反對，執政時拿不出解決辦法，雙手一攤回頭製造人民之間的地域矛盾、破壞台灣社會和諧的情感。

珍愛藻礁公投連署原本並未受到太大關注，民進黨政府先是把支持藻礁的環團貼上擁核標籤，現在又撕裂南部人、北部人的情感，提油救火、愈燒愈大，完全忘了過去有多少環保人士為這塊土地犧牲健康、犧牲青春歲月，反而羞辱他們保護藻礁是以犧牲南部人的肺來換取。

2013年蔡英文親筆寫下「藻礁永存」的承諾，不要忘了，是誰政策髮夾彎背叛環團，又是誰分裂族群引火上身，這把人民怒火終將燒向誰？