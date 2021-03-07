繼農田水利署請託大甲鎮瀾宮辦祈雨法會後，經濟部長王美花又宣布開放科學園區鑿井取水，兩項措施都遭外界質疑，莫非主管機關抗旱已無招了，只能出此下策。擅長宣傳「前瞻計畫」與「超前部署」的民進黨政府，為了挽回顏面，行政院長蘇貞昌強調台灣將面臨的是「百年大旱」，則頗有牽拖「天公不作美」的味道。

鎮瀾宮董事長顏清標說，他並沒把握能求得到雨，只能「盡人事，聽天命」。這句話其實有「開示」的意義，如果人世間該做的事務未盡，上天就聽不到人間的祈求，或者也不會率爾讓人如願。現今祈求上天普降甘霖，無非是寄望於「天人相應」，也就是中國哲學與醫學裡均講求「天道」與「人道」的「天人合一」之理。

中國古代即有商湯祈雨的記載，商朝國君成湯遇連年大旱，卜筮官員告以須祭殺一人祈雨，但成湯不忍遂願以自身獻祭。《呂氏春秋·順民》記載成湯剪了他的頭髮和指甲獻祭，並稟告上天說「余一人有罪，無及萬夫。萬夫有罪，在余一人。無以一人之不敏，使上帝鬼神傷民之命。」當下成湯之舉感動了民眾，上天也隨即降下甘霖。

事實上，依據水利資源專家李鴻源的說法，台灣1年平均降雨量是世界平均值的2.6倍，所以「台灣根本沒有資格談缺水」。更令人訝異的是，台灣平均每人可分到的雨水比沙烏地阿拉伯的人民還少，還不到世界平均值的一半。而且像以色列這種沙漠國家以滴灌都能推動種植農作物，台灣雨量那麼多卻還喊缺水？就此來看，蔡政府的主管官員真的已盡了人事，而可以歸因於「天公不作美」嗎？

君主時期求天是要由君主下「罪己詔」，上達未能盡人事而善待人民的誠心懺悔之意，祈望上天不要再禍及人民。現在雖是民主時代，形式上是由人民當家作主，但權力愈大的主政者仍應負愈大的責任，並應檢討是否經常自吹自擂，騙人及自我欺騙，久了連自己也對具高瞻遠矚的能力和政績信以為真？

筆者以前在中學國文課讀過陳之藩的〈哲學家皇帝〉，他告訴我們：「民主，並不是『一群會投票的驢』」。現今看到在充滿自由民主台灣價值的民進黨政府治下，侵吞農民財產、成立不到半年的農田水利署，抗旱沒比以前民間的農田水利會高明，竟然只想到了舉辦祈雨法會，而蘇揆對此也只說可「安定民心」。其實，這只凸顯了政府部門面對旱情的束手無策，偏偏這回又難以「馬維拉」，於是試圖轉移民心到「天維拉」，只想把人民當成會一群會投票的驢罷了。

我們應不陌生《朱子治家格言》中「宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井」這句話，但從向天祈雨到科學園區開放鑿井取水，無疑對既前瞻又超前部署、「有政府，會做事」都是極大的諷刺。台灣人遇事與其習慣於「天佑台灣」，不如懷有陳之藩〈謝天〉一文中的態度，因為真正做了事與建了功的人，才會懂得謝天。（作者為世新大學兼任副教授）