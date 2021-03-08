同理，大陸也很注意臺灣與他國簽訂自由貿易協定的進展，新加坡前總理李光耀曾私下透露，王毅曾特別拜訪他，希望臺灣與新加坡協商的臺星經濟伙伴協定，條件不能超越ECFA。

ECFA的協商對國臺辦而言是多重棋局，陸委會的情況也類似，除了要尊重經濟部等部會所面臨的民間產業壓力，也得盡可能向立法院公開談判進度並因應在野黨的批評，賴幸媛個人並特別關注中小企業與農民的生計，期待弱勢傳統產業不會受ECFA的衝擊，而且可以受益。

二○○九年年底第四次江陳會在臺中舉行，這次會談兩岸簽了《標準檢測及認驗證合作協議》、《漁船船員勞務合作協議》與《農產品檢驗檢疫協議》，並沒有簽署ECFA，兩岸的公開聲明都只表示「對推動協商兩岸經濟合作架構協議（ECFA）初步交換意見，但不觸及實質內容」。這句有說等於沒說的官方辭令，意思是，大家都知道兩岸間針對ECFA已交手好陣子了，工作階層或更高層的協商也交手多次了，但協議會長成什麼樣子，雙方實在還沒有達成足夠的共識，沒有什麼內容可以對外公開，拜託媒體記者就聚焦在四次江陳會所簽的協議，不要問ECFA方面的問題了。

可見得，第四次江陳會談時，ECFA早已是讓兩岸官方焦頭爛額、耗盡精力的課題。就在陸委會歡迎海協會代表團的酒會上，賴幸媛和陸方以ECFA為題，談到她打算與國臺辦建立直接聯繫管道。酒會上陸委會準備了湯圓，因為時逢冬至，兩岸習俗都吃湯圓，算是凸顯兩岸共享的文化淵源。酒會的背景音樂則是臺灣民謠與臺語歌曲，藉以凸顯臺灣的主體性，至少陸委會同仁對《自由時報》的媒體朋友們是這樣詮釋的。其實所謂臺語，閩南語，還不是中國大陸傳來的，反正聽到臺灣主體性就高潮的人爽就好，且不深究了。

酒會一開始，江丙坤、賴幸媛、陳雲林與國臺辦副主任鄭立中行禮如儀，共同舉杯，然後各自散開，與熟識的人打招呼，聊天。人聲雜遝中，賴幸媛一直與鄭立中談話。陳雲林是出場扮仙的主角，而鄭立中則是有權的官員，賴幸媛能與國臺辦官員面對面的場合不多，難得可以與鄭立中直接談話，她把握機會，談ECFA，要求鄭立中帶話給王毅，賴幸媛希望建立陸委會與國臺辦直通的管道，否則兩岸事務難題難解、沒效率。

酒會吵雜，旁人都聽不清賴幸媛與鄭立中談了什麼，但海協會旁觀的人覺得不對勁，在兩岸政府得靠白手套打交道的架構下。陸委會主委與國臺辦副主任，應該打打招呼就各自散開了，怎麼一直談？而且表情嚴肅。特別大陸的立場，是不承認臺灣所有官方機關的，為了避免讓外界覺得國臺辦直接與陸委會打起了交道，海協會的官員拉著劉德勳副主委說，我們也一起加入他們的談話吧，讓場面看起來輕鬆點。

酒會有記者在場，但用紅龍拉了條線，媒體區設在會場的一端，距離賴幸媛和鄭立中的位置有點距離。這個應該是愉快、休閒的場合，不會有特別的新聞賣點，但是中評社記者李仲維遠遠看著賴幸媛，似乎嗅到了什麼，我看到他繞過了紅龍，走出媒體區，逐步向賴等人靠近。我裝作沒看到他，起身往吧檯走去拿個飲料，就這麼一走，擋住了他的動線，不讓他往前。

當下我暗自佩服李仲維，只差個幾步，他就會聽到當時陸委會與國臺辦間最大的政治祕密。

江陳會後，國臺辦王毅主任透過鄭立中打了電話給劉德勳，同意兩個機關建立直接溝通管道，先從劉副主委與鄭副主任的電話聯繫開始，王毅希望這不只是一個傳遞訊息的管道，而且還要能解決事情。這也是賴幸媛的期待。

賴幸媛與王毅聯手開了綠燈，陸委會的處室層級與國臺辦的局級單位之間，隨著事務性協商工作的繁忙，也開啟直接的聯繫。在此之前，陸委會與國臺辦，雙方官員即使在制度化協商平臺常碰面，有彼此的聯絡方法，偶爾直接打電話給對方，但次數極少，也避談政治，不形成慣例。一直等到賴幸媛與王毅都點頭了，才正式往來。

（待續）