去見戴建業之前，偶然看到一份資料裡說他在2012年時得過一個「文化歷史類年度十大博客」的稱號。於是我試圖搜索他過往的一些博客文章，可惜所獲不多——再次印證了互聯網的海量信息並不一定有助於避免遺忘，反而可能讓遺忘來得更了無痕跡。但即使在僅存的那些文字中，依然可以發現一個常懷憂思的知識分子身影。對照於如今活躍在抖音和B站裡的那個網紅教授，這無疑是一個幾乎沒有重疊也很難勾連起來的形象。我的好奇也由此產生：我想知道這兩個「戴建業」在他身上如何共存和彼此審視，它們的或隱或現之間又是怎樣一種自我選擇。

在和戴建業相處的兩天時間裡，我似乎找到了答案。這並非全部來自他給出的直接回答，更多的是源於其言談、舉止以及生活狀態中呈現出的某種底色。作為出生於50年代的農家子弟，戴建業的人生大部分是被時代和命運裹挾而行的，面對遠遠強大於自身的外部世界，他骨子裡一直保持著農民式的樸素智慧。因此他堅信「好吃懶做才受窮」，刻苦、勤奮，像犁地耕種一樣用最「笨」的方式讀書、學英語、練習普通話；也坦然接受命運的一切安排，不做破釜沉舟的反抗，也不生得意忘形的放縱。農民的底色既給了他在互聯網下沉時代走紅的天然氣質，也給予了他隱去另一種理想的本能反應。知識和思想的力量並非沒有對他產生過影響，只是江湖的伶俐仍舊是不可忘卻的生存哲學。

不過當明確感知到這些時，我已經不那麼在意自己最初的好奇了。觀察戴建業生活的過程中，我突然產生一種對年齡老去的感慨和心疼。看到他自拍視頻時擺弄相機的笨拙，解答他關於如何操作穩定器的一遍遍詢問，讓我意識到這位「網紅」其實是一個已經不太跟得上新事物的老人了。而他家中的冷清和角落的灰塵，又讓我意識到夫人離世後他所陷入的一種潦草和孤單。記得第一天晚上，他帶我們去吃一家路邊小館裡他常吃的燴面，我問他平時都怎麼吃飯，他說鄰居有時會叫他一起，或者自己在家弄些牛羊肉胡亂煮煮，懶得弄時就來這裡。第二天午飯，我們陪著他經過許多飯館，他幾次猶豫，最後說：「還是吃那個燴面吧。」

■戴建業談知識生產：

現代社會的知識生產普遍處於迎合狀態，你愛什麼東西，我就給你什麼東西；過去的知識生產是我想寫什麼，我就給你提供什麼。我覺得我算是個比較幸運的人，原來我講和寫的東西，知識界和社會大眾都認可，那麼我按我原來就喜歡搞的東西繼續搞下去就行了。

■戴建業談過去與當下：

我研究生畢業的時候，那是皇帝的女兒不愁嫁，想到北京、上海、南京、天津、廣州、深圳，只要填哪個地方就可以到哪個地方。我傻不拉嘰的，我是湖北人就填了武漢。像這種情況，對於今天的博士生、研究生就是不可能的。現在不斷地擴招，人很多，單位只有那麼多。再一個，我們那個時候沒有像今天的考核，每年必須拿多少東西。他們（年輕人）就是很匆忙地生活，很匆忙地寫作。

■戴建業談個體與社會：

我們年輕的時候，一直到我讀大學讀研究生，整個人生都處在社會的宏大敘事之中，我們把自己和國家甚至和世界聯結在一起，就是說我們的個人追求、審美趣味，甚至擇偶標準和國家的價值取向是完全一致的。開始是要找根子正、苗子紅的，再然後是找有學問的，現在學問也沒有必要了，就是要你口袋裡有money，這說明一個什麼問題？就是個體和社會，尤其是和國家越來越分離，他就要成為獨特的個體。

■戴建業談物質與精神：

現代科技的發展，社會的力量越來越強大，個體在這種強大的社會機構面前，顯得越來越渺小，越來越無力、無助，使他無法進行深入的思考。打個比方，你在北京工作，北京的房價十萬一個平方，你搞一年才搞到一個平方，你還去思考為什麼產生焦慮的深刻根源嗎？

馬爾庫塞認為，人的解放不是社會組織的變化，而是感性的更新。什麼時候才能達到那種深度的精神生活，人們追求悠閒、自在、從容的東西？我認為是要等到社會真正的富裕，人們已經擺脫生活的重擔，完完全全不考慮到物質生活的壓力，失業了也有社會保障，那個時候他就有深度了，我認為到那個時候就好了。

以下為部分該談實錄：

鳳凰網文化：您瞭解年輕人嗎？因為您做了一輩子的老師。

戴建業：我現在切實地感覺到，包括你們這一代人，比我們那代人的生活壓力更大，他們的物質條件更好，但精神層面他們更緊張，壓力更大，而且生活更加地動盪。

像我研究生畢業，那是皇帝的女兒不愁嫁，你想到北京、上海、南京、天津、廣州、深圳，你只要填哪個地方你就可以到哪個地方。我傻不拉嘰的，我是湖北人就填了武漢。像這種情況，對於今天的博士生、研究生就是不可能的。現在不斷地擴招，人很多，單位只有那麼多。再一個，我們那個時候沒有像今天的考核，每年必須拿多少東西。他們就是很匆忙地生活，很匆忙地寫作。

我覺得現在的年輕人比我們那個時候更苦。我現在跟很多出版社、大型的門戶網站簽約，我覺得他們的工作的確是很辛苦。你看我去年5月份在北京中華世紀壇地下劇場做了一場演講，告訴（他們）古代的詩人是怎麼排遣焦慮的，古代的焦慮比現在的確是輕多了，生活節奏很緩慢。

鳳凰網文化：但好像今天這種焦慮被放得無限大，尤其年輕人，好像一方面不斷地處在個體焦慮當中，另外一方面用娛樂對自己進行疏導和宣洩，之後又再沒有其它，不會進行更深層次的思考，不去探究這個困惑更核心的東西是什麼。

戴建業：現代科技的發展，社會的力量越來越強大，個體在這種強大的社會機構面前，他顯得越來越渺小，越來越無力、無助，使他無法進行深入的思考。打個比方，你在北京工作，北京的房價十萬一個平方，你搞一年才搞到一個平方，你還去思考為什麼產生焦慮的深刻根源嗎？

鳳凰網文化：那怎麼辦呢？我們就不需要精神生活了嗎？

戴建業：我建議你看一看馬爾庫塞的（書）。

鳳凰網文化：《單向度的人》嗎？

戴建業：《單向度的人》，他寫得有深度。在那個時候他就認為，社會已經把你整合掉了，連反對派也是共同追求一個東西。馬爾庫塞認為，人的解放不是社會組織的變化，而是感性的更新。他提（出）一個新的東西叫「新感性」。什麼時候才能夠達到過去那種深度的精神生活，人們追求那種悠閒、自在、從容的東西，我認為這個東西是要到真正的社會的產物巨大的富裕，人們已經擺脫了生活的重擔，完完全全地不考慮到物質生活的壓力，失業了也有社會保障，那個時候他就有深度了，我認為到那個時候就好了。所以這個東西我覺得還是個時間的問題。

鳳凰網文化：那您會對這個時代有失望嗎？因為您看，您1956年生人，其實在您的童年時候，有一個宏大的甚至帶有某種世界主義的革命理想的東西在，到您20多歲的時候，又是一個帶有理想主義色彩的東西，那些東西好像越來越遠去，然後現在呈現了一個截然相反的面貌，您在其中自己有（失望嗎）？

戴建業：這個感覺很強烈。我們年輕的時候，一直到我讀大學讀研究生，我們整個人生都處在一種整個社會的宏大敘事之中，我們自己都把自己和國家甚至和世界聯結在一起，就是說我們的個人追求、審美趣味，甚至擇偶標準和國家的價值取向是完全一致的。開始是要找根子正、苗子紅的，再然後是找有學問的，現在學問也沒有必要了，就是要你口袋裡有money，這說明一個什麼問題？就是個體和社會，尤其是和國家越來越分離，他就要成為獨特的個體。

最近一段時間好像又有一點新的變化，又重新回到民族的自豪感。這裡面當然也有好的一面，但我認為信息的多元還是很重要，我希望我們的青年人愛國，但要建立在一種健康的正確的判斷基礎上。我總是讓我的研究生讀好外語，一定要能夠看英文，對世界要有真實的判斷和瞭解。打個比方說，我們要問一問美國為什麼這麼強大？比如說今天我們就仇恨它卡我們的脖子對吧，那我們年輕人就應該問問，它為什麼能夠卡我們的脖子，我們為什麼不能卡它的脖子？原因在哪個地方？我覺得我們愛我們的民族、愛我們的祖國，這點我覺得很重要，但一定要非常理性。

鳳凰網文化：您寫過一篇文章當中有這麼一句話，您說您的一生都在命運之舟上沉浮，從來沒有掌握過自己的命運。您好像總在使用「被動」這兩個字。這種被動感，您覺得是您人生的一種底色嗎？

戴建業：我覺得一直到現在，我總是被時代和某種命運裹挾著走，而不是自己主動的選擇。一直到今天，我在網絡上很走紅，也是很偶然的。我也跟我們領導講了，（明年）我無論如何要退休，做我自己想做的事情，那就是我個人的選擇。因為我除了九卷本的《戴建業作品集》，我希望我的學術超過這個東西，寫出更好的東西來。我的文獻學，出了一本書就是《中國古代的知識分類與典籍分類》，我要把它繼續完成，它也不可能給我帶來錢，但我想把它寫出來。

鳳凰網文化：過一段時間，您現在的這種熱度可能會下降之後，那時候如果還有人想起戴建業的話，您會希望他們想起的時候，戴建業是一個怎麼樣的形象？

戴建業：我覺得一個人不要老想到別人怎麼樣評價你，你好好地幹你自己的事，你幹好了就行了，問心無愧。

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