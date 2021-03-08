今年度大陸全國人大與政協「兩會」，日前在北京登場；會上公布主要文件的對台政策表述，係以「促進兩岸融合發展」為基調。此項政策方針，實頗能助穩未來的兩岸關係，讓人欣見。惟該方針之推動落實，宜採多面向部署，亦即是須涵括兩岸各種產業的交流合作，而應避免過度偏愛高科技產業融合。例如大陸新階段經濟規劃高度強調的鄉村振興戰略，即是兩岸交流合作的新契機之一，陸方理應包容台灣相關業者深度參與，以分享大陸鄉村新商機。

去年大陸兩會受新冠肺炎疫情影響，推遲至5月舉行。今年兩會則回復3月初登場的多年來慣例，且因本次議程中排定討論並通過「第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」，俾為下階段大陸經濟社會發展作中長期政策部署，而具有里程碑意義。

以去年中共十九屆五中全會所作相關「政策建議」為本的上述規劃綱要，亦是觀察未來大陸對台政策的重要指標。該綱要（草案）於3月5日全國人大會議開幕日公布（政協會議則提前1天開幕）；其中的對台政策篇章，表明要在「十四五時期（2021－2025）」，深化兩岸融合發展，及加強兩岸人文交流。

關於兩岸融合發展，該綱要具體提出，要完全保障台胞在大陸享受與大陸同胞同等待遇，並支持台商參與「一帶一路」建設，及推進兩岸金融合作、推進兩岸產業合作區建設、打造兩岸共同市場等等。

而本次人大開幕式上，大陸國務院總理李克強所發表「政府工作報告」，對台部分亦強調，「完善保障台胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來」。

綜而論之，本次大陸全國人大會議的「起手式」，給兩岸關係領域帶來的氛圍，可說是比較正面、積極；開幕當天發表的上述兩項重要文件，儘管皆另有堅決主張一中原則、遏制台獨的表述，但其同時明示促進兩岸交流合作的意向，同樣強而有力；後者頗有助於緩解近年兩岸關係的緊繃態勢。

最值得重視的關鍵詞是「兩岸融合發展」。此詞早已出現在「十二五規劃（2011－2015）」之中，亦是近10年來大陸對台經貿政策的基本方針，且陸方一直堅持踐行；其間比較難得的是，在近年美國川普前政府卯勁「拉台抗中」的階段，大陸亦未放棄促進兩岸經貿融合發展的理想，因此，以往馬政府和大陸簽署的兩岸ECFA（經濟合作架構協議），迄今仍持續生效，亦使得近年台灣對陸出口金額、比重步步走高，甚至達到歷來最高峰，自是當今蔡政府經濟施政的重要助力。

但無可諱言地，近年陸方促進兩岸融合發展方針的實行，似乎有了「偏食現象」，也就是特別重視和台方高科技資通產業的融合，而對台方其他業種業態的態度比較「平淡」。如大陸自台進口資通產品數量幾乎連月高增長，另力促台資資通業者在陸股票上市，及和陸方同行合組供應鏈，皆讓人歷歷在目。反之，非資通類的台資企業，雖沒被陸方苛待，但普遍感到越來越不易獲得大陸的「政策紅利」，因而其移出大陸的趨勢仍在延續中。

由此可見，下階段大陸之促進兩岸融合發展，實有必要以「多面向」形式來推動，而不宜再過度偏好高科技資通產業的融合。至於值得大力開拓的新面向，其實不勝枚舉，單是「十四五規劃」就可以找到不少著力點。如該規劃將積極推進的大陸鄉村振興，即可望成為未來兩岸融合發展的新亮點，因台灣鄉村產經發展經驗豐富，且成效相對顯著，陸方不妨與台灣相關民間團體合作，在大陸創設「兩岸共同創新鄉村產經試驗區」，兼為大陸台商創造新商機。

其次，未來的兩岸融合發展，有必要兼顧台灣在地商民的切身利益，而不宜偏重照顧赴陸發展的台灣民眾。直白說，近來由於兩岸關係惡化，大陸對台政策似已不太在意台灣在地商民感受。日前陸方突然宣布暫停輸入台產鳳梨，對台灣相關果農及果商衝擊甚大，即是一個比較讓人難以理解的事例。

這種事情，實甚不利於兩岸融合發展。亟盼本次大陸兩會過後，陸方能以新思維，重新檢視上述鳳梨問題，並早日謀求解決之道恢復進口。而台方蔡政府亦應深入體察兩岸融合發展的積極成分，並形塑出「以和為貴」的兩岸新政策。果能如此，則兩岸商民幸甚矣！