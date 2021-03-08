大陸3月瘋兩會，然而一般台灣民眾鮮少關注全國政協與人大年度盛會的宣示與決議內容，7日全國人大四次會議在北京人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，美國全國廣播公司記者提問：就中美兩國未來合作的情況，中國會不會為了穩定中美關係，而在台灣等問題上作出讓步？

中國大陸外交部長王毅就台灣問題強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。言下之意，台灣問題乃中國最核心利益，絕對不容妥協。

無奈王毅此番喊話，卻是言者諄諄聽者藐藐，台灣人民多半置若罔聞、不為所動，「天然獨」年輕世代更是嗤之以鼻、嬉笑怒罵。

不過，識者應該注意到，去年兩會政府工作報告中，李克強總理說的是「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑」，這裡面沒有提到一個中國原則和九二共識，以致蔡政府竊喜，誤以為北京已不再將九二共識當成是兩岸交往的政治基礎和前提。

但是，今年政府工作報告內容在高度濃縮的篇幅下，有關堅持一個中國原則和九二共識的制式表述，重新又回來了，而且放在了高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動這句話前面，顯然北京已經恢復戰略定力，還是死心塌地認定九二共識。蔡政府妄想以否認或捨棄九二共識的方式來跟大陸展開政治對話，是連門都沒有的。