珍愛藻礁公投連署衝破56萬份，獲得民意壓倒性支持，農委會主委陳吉仲奉命與藻礁小組會面，卻遭到婉拒。民進黨陷入尷尬的局面，明知公投海嘯就要來襲，卻不知如何應對。

民進黨背叛理念、戰友

目前看起來，828公投日將會有重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及珍愛藻礁4項公投，而且很可能4項公投案都會通過，那將代表民意對民進黨政策的全面否定。

在藻礁公投之前，民進黨對於其他3項公投並沒有太大反應。「公投綁大選」是程序性議題暫且不論，「重啟核四」、「反萊豬」公投若通過，雖然有「打臉民進黨」的政治效應，但傷害不到民進黨基本盤，所以不太在意。

珍愛藻礁公投則不同，從人的角度，推動藻礁公投的環保團體是民進黨長年的戰略夥伴，民進黨內部許多高官也是環團出身，雙方有著革命情感；從「事」的角度，藻礁永存是蔡英文總統、桃園市長鄭文燦過去的承諾，環境保護也是民進黨長久的價值。藻礁公投凸顯的是民進黨對理念的背叛，對戰友的背叛，成為民進黨信任度活生生的破口。

現在除了民進黨，全台灣幾乎全集合在「保護藻礁」這一邊，綠營網路側翼慣用的抹紅、抹黑手法，對藻礁小組完全沒有作用。誣衊藻礁公投是「中共同路人」，獨派團體卻站出來打臉；說「與國民黨合作政治鬥爭」，時代力量依然力挺；賴給「前朝規畫」，反而讓大家想起蔡總統也曾經反對自己規畫的國光石化。

藻礁是一個超越政治的環保議題，民進黨必須認清，網軍側翼的攻擊只是提油救火，想靠政治手法來解決能源政策困境是不可能的。2018年深澳電廠遇到反對，2021年觀塘三接又遇到反對，癥結在於，民進黨從來沒有向人民解釋「非核家園」的代價。

國內綠能發展並不順利，拒絕使用核能，就要增加燃煤與天然氣的發電比例，但若連密閉封存的核廢料都讓人民避之唯恐不急，何況是要吸到肺裡面的燃煤空汙，更何況是要破壞7600年、比台灣的「有史以來」還久遠的藻礁？比照民進黨對核廢料的嚴格標準，沒有一種發電方式能夠過關，這才是民進黨能源政策動輒得咎的根本原因。

至於分化社會、製造南北對立，以「不蓋三接會增加中南部的燃煤空汙」為由，希望中南部人民會因此而不支持保護藻礁，不但徒勞無功，反而更增加人民的憤怒。

環團感慨真心換絕情

非核、減煤、藻礁永存，這三者都是蔡英文總統的承諾，如果無法同時落實，那應該要先道歉認錯，而不是「政見自助餐」，自己決定要履行哪一項承諾，還不讓人民有意見。

現在，「反萊豬」與「護藻礁」兩項公投，已成共伴效應，人民對食安的憂心，對7600年藻礁的珍惜，以及對民進黨雙標的厭惡，多種情緒摻雜在一起，就像兩個颱風，氣流相互影響，風雨更是致命，民進黨若要繼續「不戰不和不守」的姿態，必然會被公投海嘯淹沒。

於今之計，與其和公投對抗，不如把政策歸零，由公投來決定核能、燃煤與保護藻礁的優先順序，一錘定音。藻礁公投領銜人潘忠政呼籲中油三接先行停工，這是很適合的一個善意；同樣的道理，在公投日前，蔡政府也應暫時停止萊豬進口，卸下社會的疑慮。

民進黨指派陳吉仲與藻礁小組溝通，令人費解，若真想重建與環團的信任關係，就應該由總統親自出面溝通。彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文就呼籲蔡總統，若真的想要溝通，「就要學學馬英九自己親自出面，而且要花時間聽整個專家群的說法，而不是大剌剌地派下屬與單一運動領導者喝咖啡。」

國民黨長期以來與環團較為疏離，但民進黨執政後，環團反而有「真心換絕情」的感覺，荒野保護協會前理事長賴榮孝感慨，「有時候我會覺得，那時候若是民進黨執政，有這個魄力宣示國光石化不在彰化興建嗎？」

蔡總統會接受賴前理事長的建議，以避免藻礁、萊豬、罷萊委的致命共伴效應嗎？