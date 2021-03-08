珍愛藻礁公投連署直逼60萬大關，蔡政府憂心恐造成共伴效應，緊急派人與環保團體溝通，果然吃了閉門羹，畢竟公投連署已水到渠成，此刻想再憑喬事擺平實屬難事，蔡英文總統應該要思考的是，如何修正能源政策，兼顧兌現當初「藻礁永存」的承諾。

為化解8月28日公投日恐成為民進黨倒閣危機，府院黨將珍愛藻礁公投定調為藻礁保育與「減媒降空汙、能源轉型」的環保事件，所以由經濟部長王美花扮成黑臉，嗆聲電力盤點「有下就要上」，如果三接喊卡，中南部減煤的成績會再回頭。

王美花把事情愈描愈黑，還說絕對不是恐嚇人民，但聽起來讓中部人不是滋味，更把蔡政府搞得烏煙瘴氣。不過，民進黨畢竟是最會選舉和最會喬事的政黨，立刻派出八竿子都沾不到邊的農委會主委陳吉仲扮起白臉出馬溝通。

陳吉仲堪稱綠營喬事大將，旗下1450更不在話下，這回環團憂被摸頭，暫時不和陳閉門會議，但未關閉溝通大門，反而讓牽線人的台灣公民參與協會理事長何宗勳退出藻礁公投運作，從階段任務來看，民進黨這一招並沒有失分，外界以為藻礁公投出現內鬨。

珍愛藻礁運動運作多年，從環評開始就爭議不斷，學界出身的環團曾數度透過政治溝通希望讓政府改變政策，直到公民團體及多個在野政黨加入後，才讓公投連署得以和政府直球對決，但政黨盤算和環團不同，這也是環團保持距離的原因。

蔡英文總統2016年當選總統之初，把大潭藻礁譽為「海洋的育嬰房」，如今公投成案在即，缺電、缺水危機又迫在眉睫，面對極端氣候及能源轉型策略失敗，這可不是小英所說四處拜廟祈求風調雨順就能解決的。