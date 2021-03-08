近日，聞黃帝穎律師〈兩岸協議沒有意義〉一文，實有一些話不吐不快。

近幾年在民進黨上上下下的推波助瀾下，台灣反中氣氛濃厚。愛恨情仇本是人類社會常態，坦白說也沒有什麼不可以。但綠營成日批判大陸與國民黨、馬英九，卻又不廢除馬英九執政8年中簽署的23項協議，直讓人感到自相矛盾。

先從黃帝穎一文談起，黃帝穎以《兩岸食品安全協議》未能讓台灣廠商集體求償勝訴，《兩岸司法互助協議》未能引渡陳由豪回台，進一步主張「兩岸協議沒有意義」。

黃的說法看似言之成理，但請仔細想一下：天底下會存在「保證官司勝訴」的協議嗎？會存在「保證我想引渡一定100%成功」的協議嗎？NO！關係再好的兩個國家或地區，都不可能簽署這種任對方予取予求的協議。

舉例說明，加拿大與美國關係夠親近了吧，兩國也簽有引渡協議，但對於美國司法部於2019年1月28日正式要求引渡孟晚舟的作為，截至2021年3月7日筆者寫作此文時，加拿大都尚未決定是否引渡。顯見引渡條約存在的目的本就是「發揮部分效果」，而非保證100%管用。

黃帝穎簡直是把引渡協議當成哆啦A夢的任意門，門一打開就出現通緝犯，手一抓就抓回台灣了，天底下豈可能存在這種協議？

去年初，時任國安局長邱國正研判大陸可能中止23項協議之一的ECFA。對此，時任國發會主委陳美伶卻說：如果中止，台灣經濟當然會有衝擊，希望「協議不要因為政治因素受到影響」。看，「不希望ECFA中止」之情顯露無疑，不是嗎？而關於最近的禁止台灣鳳梨進口，陸委會副主委兼發言人邱垂正在本月4日的例行記者會中也表示：希望雙方業務主管部門能透過「兩岸協議既定機制」溝通解決問題。不也是依賴「兩岸協議」嗎？

從上述兩件事看來，民進黨政府根本沒有要廢除黃帝穎眼中「沒有意義」的兩岸協議。不只如此，民進黨的國發會甚至說「廢除ECFA對台灣經濟會有衝擊」，正面承認了ECFA對台灣經濟有其重要性。黃帝穎為何只敢檢討馬英九與大陸，不敢檢討欲維繫23項協議的民進黨政府？

黃帝穎的言行，在綠營官員與知識份子當中絕非特例。儘管民進黨已然執政快5年，但他們仍把大部分時間精力花在清算國民黨，而非監督民進黨的政策。問題是當下真正能掌控國家命運的，是民進黨，國民黨脆弱到連自己黨產都保不住，縣市黨部慘遭拍賣，這種情況下還在一直罵國民黨，除了報復以及轉移話題（看看他們怎麼因應藻礁公投的）之外，實在看不出有任何建設性意義。唯一的正面意義，大概就是力保小英與民進黨而已。

民主國家沒有永遠的執政黨，蔡英文有一天會變前總統，民進黨遲早也會變前執政黨。以民進黨這種只會檢討前人，不會檢討自己的德行，在此謹送民進黨與黃帝穎一句話：囂張沒有落魄久。

（作者為網路媒體工作者）