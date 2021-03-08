作為長年收聽趙少康先生電視與廣播各節目的聽眾，我很佩服他評論短期時事的精準度，卻難免覺得他常在短線操作議題，比較欠缺對於事件本質的大格局思考。因應大陸在杭州、溫州與廈門，要舉辦台灣青年的千人網路達人培訓與相關的網紅比賽，日前返回國民黨的趙少康宣佈籌建「國家網紅隊」，他想免費培養屬於台灣的網紅隊伍，去跟大陸的網紅比賽，讓其「聞風喪膽」，來藉此對抗大陸政府的「網絡統戰」，甚至要用網路來「反攻大陸」。趙少康表示要透過海選後再培訓，第一批先實體培訓100名精銳網紅，並線上教學培養1000名網路達人，屆時再從裡面最優秀的人，組成一個團隊到大陸去比賽。

如今電商盛行的背景下，大陸的確有大量的相關人才湧現，2020年雖然有疫情，然而還是有許多來自台灣的網紅去大陸參加比賽，趙少康在這種新的商業模式裡跟進發展，本來無可厚非。但趙少康已經是政壇精英，未來更想要代表國民黨選總統，如果不是選舉語言，他應該意識到：大陸在各方面都正在超前發展，網紅的興盛只是其中很小的層面。網絡電商產品售賣誠然是國家戰略發展中的一環，但決定國家興亡的因素，最重要還是高端人才的儲備與發展。趙少康只看見大陸蓬勃發展的商業，卻沒看到大陸為招攬高端人才，從中央到各省，甚至各城市所付出各項細緻的優惠政策，對待在台灣苦無發展機會的人才形成極強的吸引。

台灣最嚴重的問題，莫過於多年來大學過度擴張，形成大學教職已經嚴重緊縮。每年畢業3500到4000名左右的博士，這些博士花費大量的時間和金錢讀書，卻面臨畢業即失業的困境，在台灣無從找到教職。於是他們被大陸的人才政策吸引，紛紛西進大陸高校任教。會被大陸高校各項優惠政策吸引的人，常是學術潛能無窮，正企圖在學術領域發展的青年博士，這本應是台灣亟需重視的人才，更是各類人才儲備隊伍中的精英。但是政府多年來眼看人才的持續流失，卻一直拿不出具體辦法。趙少康願意站出來以「國家隊」的名義帶頭做事，如果不是基於選票的算計才特別針對網紅，能否提出宏觀的主張來解決這個根本問題呢？

根據筆者觀察，有些深具學術潛能的青年，正因為台灣的教職幾乎不再有任何機會，才會放棄就讀或取得博士學位，轉型從事各類工作，包括當網紅。各行各業都有其不可抹滅的價值，但我們更需要有人能從事高端的研究，觀察台灣社會這些年來民粹當道，多數人憑著激情行事，難道不正是因為願意好學深思的人日漸消失所致？

趙少康當真想競逐大位，就應該構思如何組建「學術國家隊」，而不是只有炒短線去培養網紅，卻對學術甚至教育毫無深思熟慮的主張，多年來筆者聽其不斷訴求「恢復聯考制度」可知，經過這26年的教改，趙少康對台灣的學術與教育已經嚴重脫節，他需要靜下來對如何培育人才有更全盤的思考。

（國立東華大學通識教育中心教授）