大陸要舉辦台灣青年千人網路達人培訓及網紅大賽，讓國安會與陸委會懷疑大陸要用「銳實力」對台統戰，嚇得皮皮剉。

表態要競逐2024年總統大選的趙少康則宣布，將經過海選與培訓，組織「網紅國家隊」，為台灣培養最優秀的網紅達人，並且要前進大陸比賽，用網路來反攻大陸。

或許是因為熟知對岸網軍厲害，台灣網軍和1450力有未逮，所以，國安會和陸委會鎖國避戰，對大陸舉辦網紅大賽，孬種且不敢接戰？趙少康莫非還沉醉在鄧麗君風靡神州大陸的年代，幻想14億同胞暗暗嘆息「何日君再來」？

基礎建設和國防軍備是「硬實力」，也是國安會和陸委會口中的「銳實力」，網路則是「軟實力」。雖說是軟實力，網路的整體戰力，除了要有四通八達的實體網絡和高端的應用科技外，還得有學富五車、才藝出眾的網紅，以及源源不絕、價格公道的網絡新產品。

就網路的整體戰力而言，試問，有哪一項敵得過大陸？基礎建設別說了，光纖網路早已遍布全中國，各大城市家用網路頻寬早已上G了，更不說移動網絡和5G的科技與應用，連美國都嚇得吃手手了，台灣連一個自創的移動社群媒體都付之闕如，哪有資格談網路競爭？

兩岸網紅達人相比較，低端的胡說八道、八卦扯淡，不相上下。但大陸網紅的人氣動輒上百萬千萬，哪裡是習慣打小擂台的台灣網紅能比的？至於高端的網紅，無論是中外歷史、科普知識、文學藝術還是才藝表演，那大陸更是遙遙領先。當台灣號稱有經濟學博士學位的網紅，竟然能胡扯大陸暫停鳳梨進口是因為外匯不足時，台灣的網路生態只有下流和無知，哪裡有與人競爭網路軟實力的能耐呢？

少康老矣，尚能飯否？用網路反攻大陸，不過是個大大的笑話。趙少康真想贏得2024的大選，先設法勝過內部的敵人，滅了綠色網軍和1450的囂張氣焰吧！