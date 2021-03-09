現代婦女基金會在三八國際婦女節，公布了一份職場性騷擾的網路調查。調查當中顯示，有43%的女性曾經遭遇過職場性騷擾，比例相當驚人。而且在所有通報的性騷擾案件當中，職場性騷擾的比例正在逐年增加，2017年時占比17%，而到了去年卻已經高達54%。但政府到底有沒有正視這個問題？

雖然《性別平等工作法》從2002年實施至今已經20年，可見台灣就業環境的性平觀念還有很大的改進空間。調查當中有87%的受害人表示，遭遇性騷擾之後並沒有馬上糾正或是事後申訴，因為「擔心異樣眼光」、「公司不友善處理」、「權力不對等難以處理」、「覺得自己可以忍受」等等。

性騷擾的發生絕不只是性別歧視這麼簡單，後面還涉及了加害者在結構上享有的權勢、地位以及年齡優勢。顯然我們就算有了法源依據，大多數的受害者仍舊無法信任現有的申訴以及救助機制，只能默默承受。這些都需要政府想辦法介入、帶頭改革，才有可能開始改善。

蔡總統三八婦女節時在臉書上錄了一段影片，說看到各行各業有認真傑出的女性在發光發熱，感到由衷高興。但是在這些被看見女性的背後，又有多少女性正處於不平等的剝削和騷擾之中？這些在職場上依舊屬於弱勢，甚至還被整個體制噤聲、不敢發聲保護自己權益的女性遭遇，蔡總統有沒有看到呢？