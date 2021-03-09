已婚民進黨立委王定宇被週刊拍到和小17歲的同黨發言人顏若芳同住一屋，顏解釋是分租房間給王，被宅神稱是「青銀共居」，只是兩人曖昧互動、瓜田李下，讓凡事愛扯中共同路人的王定宇，被網友戲稱又要扯是阿共的陰謀了！

王定宇多次被直擊進出顏若芳在台北的住處，顏還會貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班，而為掩飾行蹤，王定宇會在臉書po照片。

王定宇果然是國防外交委員會出身，懂得閃避情治偵防的招術，因為現在有許多伴侶都會要求外出的另一半在臉書打卡，藉由臉書的定位系統來證明其行蹤，只是王委員北車打卡上工騙得了外人，卻瞞不過跟拍已有段時日的週刊記者，當然破了哏。

有趣的是，王定宇過去許多烏龍爆料，例如指東沙島被包圍60小時、敦睦艦隊執行機密任務等，這回被拍到與美女同居，竟直言記者沒有拍到親密互動還編故事，是想太多，對照他以往的言行，恐怕才是五十步笑百步。

王定宇的家務事也要由王妻來解決，口若懸河的王定宇已解釋他和顏若芳是房客和房東關係，也不過才開始租了幾個月，重點是他太太也知道這事，換言之，王定宇已拿妻子來背書。

只是，王妻知不知道顏還會送王上班其他芝麻事，但這都還 不是重點，最該怪的應該是民進黨和立法院是否薪水太少，才會讓王委員放著會館不住，寧可瓜田李下在外青銀共居呢？